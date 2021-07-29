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桌球／林昀儒非台灣栽培？ 鄉民爆他自費13萬請中國教練

聯合新聞網 / 綜合報導
我國桌球小將林昀儒今天在東京奧運男子單打四強賽面對「世界球王」苦戰7局惜敗。 特派記者余承翰／東京攝影
我國桌球小將林昀儒今天在東京奧運男子單打四強賽面對「世界球王」苦戰7局惜敗。 特派記者余承翰／東京攝影

19歲桌球好手林昀儒今（29日）在男單四強賽以3：4不敵世界排名第一的中國選手樊振東，雖未能闖進金牌戰，林昀儒的好表現大家有目共睹。對此，PTT鄉民查找資料後發文指出，林昀儒自費聘請中國教練，甚至是中國聯賽的球員，直呼「看來是中國養起來的天才」網友也感嘆台灣的體育環境不佳，擔心國家無法他給予他更好的資源。

林昀儒近日在奧運場上的表現掀起台灣球迷關注，就有鄉民在PTT八卦板以「林昀儒不是台灣本土栽培的八卦」為題發文表示：「原來，林昀儒是自費選手欸！」原PO指出，原來林昀儒是中國聯賽的球員，他在發展初期自費聘請中國教練，每月費用高達13萬，後期則是在日本、中國打球，他直言：「看來看去，都是中國養起來的天才，不知道是不是莊智淵翻版？不知道拿到多少國家資源？」

據《中央廣播電台》報導，林昀儒13歲時，家裡就自費以每月約13萬的待遇聘請中國教練綦戈指導他，而林昀儒已過世的舅公，因為認為他有天份，每月也會幫忙出資數萬元，其餘支出都是靠林昀儒的父母自己想辦法。

貼文一出，網友紛紛留言感嘆台灣體育環境問題，「代表台灣人才很多，只是沒那個環境栽培」、「台灣人成功的幾乎都自立自強的啦」、「台灣能養這種高手？」、「台灣沒有聯賽，沒有環境讓選手成長」、「政府能出多少錢培養選手？人家大賽肯回來打就不錯了」、「廢話中國桌球世界第一當然去中國打」。

根據維基百科資料，林昀儒曾於2019年加入日本桌球聯賽的Okayama隊，並在期間的世界盃桌球賽成都站擊敗中國桌球好手馬龍取得銅牌，成為台灣史上首位於世界盃桌球賽取得獎牌的男子選手。此外，維基百科更指出，自去年底到今年初，林昀儒都在中國國家桌球隊進行訓練。

東奧中華隊 2020東京奧運 林昀儒

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