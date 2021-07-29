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桌球／林昀儒緊逼世界球王 中國桌球主席罕見「坐不住」

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣好手林昀儒把球王樊振東逼到第七局。 路透社
台灣好手林昀儒把球王樊振東逼到第七局。 路透社

我國桌球好手「小林同學」林昀儒29日在東京奧運桌球男單四強賽，出戰來自中國的「世界球王」樊振東，兩人展開長達85分鐘的精彩對決，最終林昀儒以3比4落敗，不過年僅19歲、初戰奧運的他，在賽中展現出驚人的氣勢及實力，比賽一度僵持不下，連現場觀戰的中國桌球協會主席劉國梁也罕見起身、緊張到「坐不住」。

回顧整場比賽，林昀儒在開局時氣勢如虹，率先以11比6先馳得點，搶下第1局勝利；第2局雖趁勝追擊，但對手樊振東頂住壓力，林昀儒以9比11落敗；第3局雙方互咬，林昀儒比數一度落後，但靠招牌反手拍追到9比10，可惜因回擊失誤，以12比14輸掉此局；第4局時，雙方互追下進入10比10僵局，關鍵時刻林昀儒連搶2分，攻下這一局。

來到第5局，兩人曾戰到6比6平手，樊振東連續取得2分後，林昀儒以9比11落敗，對方拿下3比2聽牌優勢，賽事漸入尾聲，第6局樊振東一路取得9比5領先，但林昀儒狂追6分，神奇以11比9逆轉，陷入3比3苦戰；最後一局，林昀儒起初雖取得領先，但最後以8比11落敗，最終輸掉這場比賽。

台灣好手林昀儒（左）對上來自中國的球王樊振東，兩人展開7局激烈對決。 路透
台灣好手林昀儒（左）對上來自中國的球王樊振東，兩人展開7局激烈對決。 路透

不過，雖然惜敗這場4強大戰，林昀儒強大的表現，仍贏得各方讚賞，就連一向冷靜地在樊振東身後觀戰的中國桌球協會主席、前奧運金牌劉國梁，也一度緊張到「坐不住」，激動起身為選手加油，顯示林昀儒的實力堅強，線上觀賽的中國網友更紛紛直呼「劉國梁緊張到站起來了」、「心臟快跳出來」、「緊張到不敢看」。

而林昀儒雖在這次奧運與金牌無緣，但明日晚間將繼續出征銅牌戰，他也在比賽結束後坦言，自己心情有些失落，不過也打出了意想不到的球；至於面對下一場比賽，他強調會「忘掉今天比賽，爭取明天勝利」。

台灣好手林昀儒與來自中國的球王樊振東展開7局激烈對決，中國桌球協會主席劉國梁一度緊張起身。圖擷自微博
台灣好手林昀儒與來自中國的球王樊振東展開7局激烈對決，中國桌球協會主席劉國梁一度緊張起身。圖擷自微博

東奧中華隊 2020東京奧運

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