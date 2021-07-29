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桌球／史詩級神仙打架！兩岸網紛讚林昀儒：看到要心臟病

桌球／林昀儒4強戰「越級打怪」 一張圖曝對手全是球王等級

聯合新聞網 / 綜合報導
我國桌球小將林昀儒今天在東京奧運男子單打四強賽面對「世界球王」苦戰7局惜敗。特派記者余承翰／東京攝影
我國桌球小將林昀儒今天在東京奧運男子單打四強賽面對「世界球王」苦戰7局惜敗。特派記者余承翰／東京攝影

年僅19歲的「天才桌球少年」林昀儒首次參加奧運就擠進桌球男單4強賽，今（29）日強碰世界第一的中國選手樊振東，兩人激戰7局讓網友看了直呼「宛如史詩級大戰」。雖無緣為中華隊爭金，但林昀儒接下來也將迎戰前世界球王，爭取奧運銅牌。

林昀儒今對上樊振東，最終以3：4惜敗，下一戰銅牌戰即將對上德國選手奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov），林昀儒生涯對上奧洽洛夫曾有4勝2敗紀錄。

有網友整理此次進軍東奧參戰並殺進4強賽的桌球好手，除了林昀儒之外，其餘皆曾獲「世界球王」封號，包含今日對上的現任世界球王樊振東、2012年奧運銅牌的德國桌球好手奧洽洛夫，及多次摘金的中國選手馬龍。

網友們將此次拚進4強賽的選手資歷比一比，發現林昀儒出征東奧堪稱是「越級打怪」，雖無緣金牌戰，但明（30）日即將與奧洽洛夫爭搶銅牌，林昀儒已是繼「桌球教父」莊智淵後，台灣奧運桌球史上唯二闖進男單4強賽的超級好手，若能贏下此戰，在東奧奪下銅牌，將創下中華隊桌球男單最佳戰績。

林昀儒雖無緣金牌戰，但明（30）日將對戰前世界球王、德國選手奧洽洛夫。圖／擷自網路
林昀儒雖無緣金牌戰，但明（30）日將對戰前世界球王、德國選手奧洽洛夫。圖／擷自網路

東奧中華隊 2020東京奧運 林昀儒

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