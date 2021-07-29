桌球／林昀儒4強戰「越級打怪」 一張圖曝對手全是球王等級
年僅19歲的「天才桌球少年」林昀儒首次參加奧運就擠進桌球男單4強賽，今（29）日強碰世界第一的中國選手樊振東，兩人激戰7局讓網友看了直呼「宛如史詩級大戰」。雖無緣為中華隊爭金，但林昀儒接下來也將迎戰前世界球王，爭取奧運銅牌。
林昀儒今對上樊振東，最終以3：4惜敗，下一戰銅牌戰即將對上德國選手奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov），林昀儒生涯對上奧洽洛夫曾有4勝2敗紀錄。
有網友整理此次進軍東奧參戰並殺進4強賽的桌球好手，除了林昀儒之外，其餘皆曾獲「世界球王」封號，包含今日對上的現任世界球王樊振東、2012年奧運銅牌的德國桌球好手奧洽洛夫，及多次摘金的中國選手馬龍。
網友們將此次拚進4強賽的選手資歷比一比，發現林昀儒出征東奧堪稱是「越級打怪」，雖無緣金牌戰，但明（30）日即將與奧洽洛夫爭搶銅牌，林昀儒已是繼「桌球教父」莊智淵後，台灣奧運桌球史上唯二闖進男單4強賽的超級好手，若能贏下此戰，在東奧奪下銅牌，將創下中華隊桌球男單最佳戰績。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言