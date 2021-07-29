桌球／史詩級神仙打架！兩岸網紛讚林昀儒：看到要心臟病

台灣桌球好手林昀儒29日在東京奧運男單四強賽出戰世界排名第一的球王樊振東，雙方比分緊咬激戰7局，最終林昀儒雖以3：4惜敗，無緣金牌戰，但他的傑出表現也引發關注，台灣網友說這是「神仙打架」，而中國網友則是膽戰心驚，直呼「看的心臟病要犯了」。

19歲桌球好手「小林同學」林昀儒昨（28日）擊敗斯洛維尼亞選手後挺進四強，是繼2012年倫敦奧運莊智淵後，再有台灣選手打入奧運男單四強，不過今天他立刻遭遇「大魔王」中國選手樊振東，雙方鏖戰7局，中間幾度互有逆轉，比分一路緊咬，但最後林昀儒仍以1局之差不敵對手，由樊振東晉級金牌戰。

這場比賽也吸引大批國人觀看，精采刺激的比賽過程讓球迷大讚「神仙打架」、「未來的台灣球王」，就連轉播賽事的球評、主播也認為這是「金牌戰等級」的比賽。對於林昀儒沉著冷靜的臨場表現，網友也紛紛表示「雖敗猶榮」、「看到起雞皮疙瘩」、「謝謝小林給我們一場這麼精采的比賽，四年後很有機會」、「球王應該嚇死」。

這場比賽不只在台灣引起廣泛關注，連在微博討論度都直衝第一名。中國網友也嚇出一把冷汗，紛紛留言「看的心臟病要犯了」、「最後兩局心都提著」、「看到心絞痛」、「臥槽！看出心臟病 我急需救心丸！心臟突突突的！」

此外，中國網友也對林昀儒的精湛表現讚譽有加，預祝他奪下銅牌「太猛了這台灣小將，小林也加油爭取銅牌加油啊！」、「台北小將是真的很厲害，在接發球上打了小胖好多次，以後這個小將應該會成為國乒很棘手的對手！」、「台灣這個小伙實力也不可小覷！」、「台灣小將每次機會都能抓住，超牛！」

林昀儒將在30日晚間與德國籍前世界球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）爭取銅牌。

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