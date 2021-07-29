桌球／林昀儒讓日球評也驚嘆 獲讚是日本未來10年勁敵

台灣桌球好手林昀儒今天在東京奧運桌球男單準決賽與中國的第一種子樊振東激戰7局以3:4惜敗。日本轉播的球評說，這場比賽超精彩，林昀儒是3年後巴黎奧運桌球金牌候選。

日本「東京電視台」今下午現場直播林昀儒和樊振東的準決賽，由日本桌球協會強化本部長宮崎義仁擔任球評，他多次稱讚世界排名第六的林昀儒對上世界排名第一的樊振東的這場比賽，林昀儒竟可以擺出「涼涼的臉」，遇強敵激戰也面不改色。

比賽結束後，宮崎義仁說，真的是看了一場超高水準的比賽，台灣天才桌球好手林昀儒未來性無可限量，這場球賽兩位選手打出桌球有趣之處。林昀儒將來必是巴黎奧運的桌球金牌候選。

林昀儒與樊振東以2：2戰到第4局，在平手僵局時，宮崎義仁說，看得出樊振東有點焦急了，林昀儒可能是少數在奧運這最棒的舞台能與樊振東勢均力敵的選手，何況林昀儒才19歲，未來10年都將是日本的勁敵。

比賽第6局，林昀儒從5：9連拿6分直接拿下，追成3：3平手。宮崎義仁讚嘆說：「實在太狂了，太強了，對手是樊振東吔，打到現在，看起來林昀儒都沒著急的模樣。」

東京電視台設於東奧主場館國立競技場前的攝影棚有女主播及男星小泉孝太郎串場主持，兩人對於這場桌球男單準決賽的精彩程度也讚嘆不已，還說簡直不像是準決賽的程度。

日本前首相小泉純一郎的兒子小泉孝太郎說，看到林昀儒步步進逼樊振東的情形實在是太精彩了。

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