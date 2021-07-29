快訊

末代指考國文解答出爐！白話文閱讀篇幅長、題目難選項不難鑑別度高

桌球／史詩級神仙打架！兩岸網紛讚林昀儒：看到要心臟病

桌球／林昀儒讓日球評也驚嘆 獲讚是日本未來10年勁敵

中央社 / 東京29日專電
台灣19歲桌球好手林昀儒在東京奧運四強戰遇上球王樊振東，特派記者余承翰／東京攝影
台灣19歲桌球好手林昀儒在東京奧運四強戰遇上球王樊振東，特派記者余承翰／東京攝影

台灣桌球好手林昀儒今天在東京奧運桌球男單準決賽與中國的第一種子樊振東激戰7局以3:4惜敗。日本轉播的球評說，這場比賽超精彩，林昀儒是3年後巴黎奧運桌球金牌候選。

日本「東京電視台」今下午現場直播林昀儒和樊振東的準決賽，由日本桌球協會強化本部長宮崎義仁擔任球評，他多次稱讚世界排名第六的林昀儒對上世界排名第一的樊振東的這場比賽，林昀儒竟可以擺出「涼涼的臉」，遇強敵激戰也面不改色。

比賽結束後，宮崎義仁說，真的是看了一場超高水準的比賽，台灣天才桌球好手林昀儒未來性無可限量，這場球賽兩位選手打出桌球有趣之處。林昀儒將來必是巴黎奧運的桌球金牌候選。

林昀儒與樊振東以2：2戰到第4局，在平手僵局時，宮崎義仁說，看得出樊振東有點焦急了，林昀儒可能是少數在奧運這最棒的舞台能與樊振東勢均力敵的選手，何況林昀儒才19歲，未來10年都將是日本的勁敵。

比賽第6局，林昀儒從5：9連拿6分直接拿下，追成3：3平手。宮崎義仁讚嘆說：「實在太狂了，太強了，對手是樊振東吔，打到現在，看起來林昀儒都沒著急的模樣。」

東京電視台設於東奧主場館國立競技場前的攝影棚有女主播及男星小泉孝太郎串場主持，兩人對於這場桌球男單準決賽的精彩程度也讚嘆不已，還說簡直不像是準決賽的程度。

日本前首相小泉純一郎的兒子小泉孝太郎說，看到林昀儒步步進逼樊振東的情形實在是太精彩了。

東奧中華隊 2020東京奧運 林昀儒

延伸閱讀

桌球／對林昀儒贏得艱辛 樊振東：他有這樣實力

桌球／陸評樊振東「以暴制暴」贏了林昀儒 登大陸熱搜

林昀儒激戰樊振東 陸網友驚艷：趕緊收復台灣 納入麾下

桌球／惜敗球王 林昀儒：一直相信可贏下比賽

相關新聞

桌球／惜敗球王 林昀儒：一直相信可贏下比賽

東京奧運桌球男單四強戰上演7局大戰，台灣好手林昀儒力抗「世界球王」樊振東，第6局更演出逆轉，可惜最終以3：4落敗，林昀儒...

桌球／對林昀儒贏得艱辛 樊振東：他有這樣實力

「世界球王」樊振東對上19歲的台灣好手林昀儒，在東京奧運桌球男單四強戰打滿7局才艱辛贏得勝利，樊振東給予林昀儒高評價，「...

桌球／陸評樊振東「以暴制暴」贏了林昀儒 登大陸熱搜

我國20歲小將林昀儒在男單四強賽中強碰世界排名第一的中國選手樊振東，兩人激戰7局，林昀儒最終以3：4惜敗，林昀儒的優異表現不僅讓觀看比賽的中國網友嚇出一身冷汗，中國球評轉播時也稱：「樊振東的打法是以暴

桌球／林昀儒力抗球王 蔣澎龍：表現超過100分

東京奧運桌球男單四強戰，台灣好手林昀儒在7局大戰中以3：4惜敗球王樊振東，教練蔣澎龍看到好球也忍不住多次振臂，對林昀儒表...

桌球／史詩級神仙打架！兩岸網紛讚林昀儒：看到要心臟病

台灣桌球好手林昀儒29日在東京奧運男單四強賽出戰世界排名第一的球王樊振東，雙方比分緊咬激戰7局，最終林昀儒雖以3：4惜敗，無緣金牌戰，但他的傑出表現也引發關注，台灣網友說這是「神仙打架」，而中國網友則

羽球／最後一分腳滑掉 王子維喊：氣死我！

生涯第一度奧運旅程，我國羽將「羽球王子」王子維卻沒能完美畫下句點，今天男單16強他面對里約運銅牌、丹麥前「世界球王」安賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。