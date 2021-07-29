桌球／陸評樊振東「以暴制暴」贏了林昀儒 登大陸熱搜

我國20歲小將林昀儒在男單四強賽中強碰世界排名第一的中國選手樊振東，兩人激戰7局，林昀儒最終以3：4惜敗，林昀儒的優異表現不僅讓觀看比賽的中國網友嚇出一身冷汗，中國球評轉播時也稱：「樊振東的打法是以暴制暴。」

「小林同學」林昀儒在本場比賽表現相當出色，接發球擰拉長球屢屢帶給「大魔王」樊振東壓力，雙方每局的比分都相當接近，不過最終林昀儒仍以11：6、9：11、12：14、15：13、9：11、11：9、8：11落敗，台灣球迷認為「雖敗猶榮」，中國網友則是對比賽過程感到膽戰心驚，在微博討論區寫下「這場比賽精采！就是有點費心臟！」、「心臟都要跳出來了！快救救我……」。

中國轉播球評侯英超也說：「樊振東的打法是以暴制暴。」他評論，比賽就如同當初預測的一樣異常激烈，也表示年僅20歲的林昀儒在奧運四強賽能帶給桌球球王樊振東如此大的麻煩真的很厲害。侯超英認為，樊振東過了林昀儒這關後，他的實力將會提升，不過樊振東獲得「高空走鋼絲一般的勝利」後，仍要好好總結今天的比賽內容。

今日輸球後，林昀儒將與中國選手馬龍和德國選手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）賽事中的敗方爭奪男單銅牌。

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