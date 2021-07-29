羽球／妹妹親筆打氣信給動力 李洋盼未來一起進奧運
從來到東京的第一個晚上，羽球好手李洋的床頭就放著一封妹妹親手寫的鼓勵信，除了帶給他滿滿的拚戰動力，也讓他知道身後總有人在支持他，希望3年後妹妹可以跟他一起進奧運。
台灣男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋今天在東京奧運羽球男子雙打8強賽，以直落二橫掃地主組合渡邊勇大與遠藤大由，成為台灣羽球奧運史上，第一對晉級4強的球員。
而李洋在臉書上，PO出妹妹李芷蓁寫的親筆打氣信，並寫下「每天放在我床頭」，他透露，這封信是在他出發前，妹妹拿給他的，他也說：「這的確給了我動力。」
妹妹寫的這封打氣信，除告訴李洋，在她心中哥哥已經是最優秀的，她非常引以為傲，信中也透露，她還畫了一幅畫，希望能替李洋帶來好運與能量。
李洋表示，比賽結束後難免都會有些負面情緒，妹妹的信可以提醒他，要用正面的角度看事情，至於收到信的時候有沒有很感動，對此李洋笑說：「還好，我們不需要這麼肉麻，但給了我動力是真的。」
事實上，李芷蓁和李洋相差3歲，她也是羽球選手，也和哥哥一起在高雄的國家運動訓練中心受訓，兩人去年曾在第2次全國羽球排名賽聯手征戰混雙，當時兩人相隔7年後再次「合拍」，最終也一起登上王座。
今年東京奧運，李洋與搭檔王齊麟已攜手寫下台灣羽壇歷史，李洋期許，3年後的巴黎奧運，妹妹也能披上中華隊戰袍，和他一起站上體壇的最高殿堂，為國爭光。
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