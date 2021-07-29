「鞍馬王子」李智凱扛起這些項目 他驚嘆：體操界的超馬選手！

「鞍馬王子」李智凱昨（28日）晚在東京奧運個人體操全能賽中，在拿手的鞍馬項目發生兩次「掉馬」失誤，手肘因此擦傷流血，最後總分80.699，排名21。接下來李智凱在8月1日還有個人鞍馬賽事，仍有機會為我國奪牌。對此，超馬好手林義傑發文大讚，「李智凱要負責體操團體全能賽、個人單項、個人全能...這是競技體操超馬選手！」

林義傑在臉書PO文表示，李智凱是體操界的超馬選手，每次看到他跟夥伴們拼命為國爭光，讓人動容，「東京奧運，我心裡想著，他要負責體操團體全能賽、個人單項、個人全能...天阿～這是競技體操超馬選手！」

林義傑說，「知道嗎？那要經過多少意志折磨，用鮮血換那一口怒吼，那種高壓力，當選手上場動作轉體、旋繞時，手臂上摩擦鮮血，早已經忘記還有。」他接著提到，「我們的菁英選手，無論上台領獎與否，其實，他們都是我們國人的『英雄』。」

此外，林義傑也喊話酸民，如果你覺得國手很容易養成，請你去拉筋、劈腿、衝刺及舉重。「別忘了，春夏秋冬，每天凌晨5點起床訓練數年不能中斷、受傷還不能回去跟媽媽說。」最後，他也呼籲「要站上世界舞台，不是只有嘴角跟兩隻手。請尊重我們的英雄，少拿口水來扯英雄。」

商品推薦