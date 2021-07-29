田徑／黃金右臂出征！ 鄭兆村：讓世界知道這隻手臂來自台灣

我國標槍好手鄭兆村有台灣「黃金右臂」之稱，將代表國家參賽田徑賽事中的標槍項目，他昨日（28日）晚間於臉書自勵，「要讓世界知道這隻手臂"MADE IN TAIWAN”」。

鄭兆村寫道：「明天換我出發了，回想起過往訓練和錯過的兩次奧運，一切得來不易，我打包了老婆、寶貝、家人、好友，和你們的祝福，，謝謝您們成為我堅強的後盾，一起前往奧運吧！謝謝為我加油的你們，我要讓世界知道這隻手臂"MADE IN TAIWAN”」。

27歲的鄭兆村，曾於2017年世大運田徑標槍項目決賽擲出91公尺36的成績奪得金牌，更成為第一位擲出超過90公尺的亞洲選手，也是台灣首位符合東京奧運田徑參賽標準的運動員。

據東奧官網顯示，田徑標槍項目預計於8月4號舉行。

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