羽球／小戴8點比賽遭主播嫌「早起真痛苦」 台DJ怒批不專業

我國「世界球后」戴資穎昨（28日）迎戰東京奧運羽球小組賽最終戰，儘管首次在當地9點開打（台灣時間8點），仍迅速擊敗法國手好齊雪菲，順利晉級八強。不過ICRT的DJ林哲修在臉書怒批台灣轉播員不夠專業，竟在轉播時重複說出「時間太早有時差」、「早起真痛苦」、「太快結束」等詞句，讓他相當傻眼。

林哲修凌晨在臉書發文表示，戴資穎早上短短25分鐘、「輕而易舉贏球」的電視賽事重播，卻讓他看得激動又憤怒，原因就出在台灣轉播員在轉播賽事時說出不專業、讓人吐血的話：「日本早上九點這麼早的比賽，戴資穎會不會有時差適應不了啊？她等會打完應該想回去補眠吧。……我們這麼早起轉播真的蠻痛苦，沒想到小戴卻這麼快就結束了！」

林哲修聞言怒批「搞什麼」，認為即使是玩笑也不恰當，他指出該轉播員5點問題，包括早上9點連晚睡晚起的人都不會嫌早、日本台灣只差1小時怎麼會有時差、運動員怎麼可能早上10點還想回去補眠，另外國外運動賽事常在台灣深夜時段，這算什麼「早起轉播」，還有凌晨3點到6點在轉播的，最後是「嫌小戴贏太快」！讓他質疑轉播員是否根本不看好戴資穎實力？

他認為轉播員沒有做好功課就算了，但「態度輕浮和沒有專業道德這真的是不允許」，更表示寧願主播直接說自己不懂，也不要「自以為懂而說出沒營養的話」。

不過對於早場比賽，戴資穎本人倒是直言「我可以」，挺喜歡這樣的安排，因為「打完就有一整天的時間，不用一整天都準備比賽」。

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