圖表／中華隊29日焦點 桌球林昀儒大戰世界第一樊振東

圖取自教育部臉書

東奧中華代表團29日進入第六天賽程，歷經沒有獎牌激情一天之後，今天中華隊預估仍無獎牌進帳，不過，可以把焦點放在桌球小將林昀儒於下午2時，要大戰世界第一的中國強將樊振東，若林昀儒取勝，將創台灣選手在男單的紀錄，全台都來為他加油。

射箭男團奪下銀牌之後。今天開始個人賽登場，鄧宇成、魏均珩、湯智鈞三人分頭出擊，獲勝晉級32強，獲勝隨即展開16強之爭，要再拚獎牌機會。

游泳男神王冠閎，在男子200蝶創下台灣首度游進淬決賽紀錄之後，他今天再度出征男子100蝶，強將如雲，他將全力殺出重圍，爭取晉級機會。

羽球結束小組賽後，今天展開晉級賽，男雙「麟洋配」王齊麟、李洋對上世界排名第4的地主組合遠藤大由／渡邊勇大，被兩天視為硬仗的比賽，就看能否過關取得4強門票。男單王子維16強對上前球王丹麥安賽龍，也不好應付。

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