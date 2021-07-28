聽新聞
test
0:00 / 0:00
圖表／中華隊29日焦點 桌球林昀儒大戰世界第一樊振東
東奧中華代表團29日進入第六天賽程，歷經沒有獎牌激情一天之後，今天中華隊預估仍無獎牌進帳，不過，可以把焦點放在桌球小將林昀儒於下午2時，要大戰世界第一的中國強將樊振東，若林昀儒取勝，將創台灣選手在男單的紀錄，全台都來為他加油。
射箭男團奪下銀牌之後。今天開始個人賽登場，鄧宇成、魏均珩、湯智鈞三人分頭出擊，獲勝晉級32強，獲勝隨即展開16強之爭，要再拚獎牌機會。
游泳男神王冠閎，在男子200蝶創下台灣首度游進淬決賽紀錄之後，他今天再度出征男子100蝶，強將如雲，他將全力殺出重圍，爭取晉級機會。
羽球結束小組賽後，今天展開晉級賽，男雙「麟洋配」王齊麟、李洋對上世界排名第4的地主組合遠藤大由／渡邊勇大，被兩天視為硬仗的比賽，就看能否過關取得4強門票。男單王子維16強對上前球王丹麥安賽龍，也不好應付。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言