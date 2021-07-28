體操／李智凱全能鞍馬落馬手肘擦傷 決賽提高動作難度

「鞍馬王子」李智凱今天在東京奧運全能出賽，拿手鞍馬項目出現失誤，手肘也有小擦傷。李智凱感謝大家關心，表示感覺比預賽好，今天狀況對鞍馬決賽沒影響，目標提高動作難度。

台灣體操好手「鞍馬王子」李智凱二度踏上奧運舞台，上次一個人征戰，此次有隊友一起在場上奮鬥，李智凱表示，場上有自己人在是很大的鼓勵，也是很重要的力量，不再是一個人奮鬥、下場就有隊友在，全能可以跟唐嘉鴻一起進決賽很開心。

今天東京奧運體操全能決賽，李智凱拿手的鞍馬項目在最後一項登場，但李智凱2度摔下馬，手肘還有點擦傷，僅拿下12.666分，全能總分80.699分、排名21。

李智凱表示，今天的比賽知道鞍馬在6個項目中排在最後一項，也是對自己的挑戰和磨練，如果可以挺過相信可以進步更多，雖然結果不好，但對自己來說是很好的經驗學習，以後會更小心謹慎面對每一個動作、每一個時刻。

李智凱在體操資格賽時，鞍馬項目以難度分數6.400、執行分數8.866，總分15.266排名第一，晉級決賽單項決賽，瞄準鞍馬金牌。

今天落馬擦傷，李智凱謝謝大家的關心、表示沒有大礙，因為鞍馬排在最後，體力有點受到影響，但是狀況感覺比資格賽時好，也可能是狀況來得太好，身體有點疲累，動作過程受影響、有點變質，也告訴自己接下來無論哪個時刻，都要更謹慎小心。

李智凱的鞍馬決賽將於8月1日舉行，李智凱將「湯瑪士迴旋」套用在鞍馬項目是最大特色，他表示今天全能的難度分數與資格賽一樣設定6.400，決賽時設定目標希望提高難度至6.700，但因為是第6個上場，還是要看臨場和其他選手的狀況。

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