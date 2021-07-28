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體操／落馬兩次「手現傷勢」更謹慎 李智凱鞍馬決賽拚獎牌
4天前的男子成隊資格賽，「鞍馬王子」李智凱在最拿手的鞍馬完美演出，獲得全場最高的15.266分，但今天全能決賽卻兩度出現「掉馬」失誤，僅獲得12.666分，但他強調，不影響8月1日迎接鞍馬決賽的信心，反而會更謹慎。
資格賽時，鞍馬是中華隊第一個項目，今天全能決賽鞍馬排在6項壓軸，以排名17進入全能決賽24人的李智凱說，確定鞍馬是最後一項時，就明白對自己是項挑戰，「那時和教練討論，當作是個磨練，如果能夠挺過這關，相信能進步更多，雖然結果不是很好，對自己是很好的學習經驗，接下來會更小心面對每個動作，每個時刻。」
他兩度落馬後，手部出現些傷勢，他感謝大家關心，並說明身體狀況沒太大問題，狀態甚至感覺比24日的成隊資格賽更好，他笑說：「也許狀態來得太好，或是身體的疲累，動作有點受影響，有點變質，也是告訴自己接下來要更小心謹慎，不管是每個時刻，要再小心一點。」
今天他的鞍馬難度設定和資格賽相同的6.4，8月1日的決賽有考慮拿出苦練多時的難度6.7成套動作，不過還是要和教練林育信討論，期待在最大舞台展現出最好狀態。
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