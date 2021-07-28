體操／唐嘉鴻奧運初體驗全能第7 新招「貓跳540度」再等等

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在東京奧運體操全能決賽，拿手的單槓項目拿下全場第2高分14.766，全能排名第7、為台灣體操全能奧運最佳成績，至於新招「貓跳540度」，想看還要再等等。

「亞洲貓王」唐嘉鴻在2018年印尼雅加達亞運，先在地板項目拿下銀牌、接著在拿手單槓項目奪金，此次首度踏上奧運舞台，卻在資格賽失手，沒能晉級單槓決賽。

今天在體操全能決賽，唐嘉鴻在單槓項目扳回一城，以難度分數6.000、執行分數8.766、總分14.766，為單槓項目全場第2高分，落地後唐嘉鴻振奮振臂，看得出滿意自己的表現。

唐嘉鴻在其他項目也有不錯發揮，地板項目難度分數5.400、執行分數8.966，總分14.366，吊環拿下14.100、跳馬14.433，僅有雙槓和鞍馬沒有不到14分，全能排名擠進前8名，為台灣體操全能項目奧運最佳成績。

唐嘉鴻表示，跟預賽比起來，今天沒有這麼緊張，「算是跟自己的比賽，整體表現有一些地方可以做的更好」，賽前教練翁士航設定希望可以擠進前10，今天可以拿下第7名很開心，代表心態上面有頂住。

唐嘉鴻在先前東京奧運對抗賽體操單槓項目秀出新招「貓跳540度」，他表示今天本來有打算要用，後來跟教練討論結果沒有使用，希望展現質量、壓低扣分，今天也算有做到。

唐嘉鴻透露，團體賽有點小失誤，今天上場前也有點緊張，不斷替自己打氣，奧運初體驗拿手單槓項目沒有進決賽，今天的全能算是此次奧運最後一個舞台。「不會覺得遺憾，沒有進決賽代表沒有表現好、就是再努力」。

唐嘉鴻今年在全能表現平穩，他也表示未來希望全能有機會可以擠進前3，會繼續努力把弱項鞍馬和雙槓補起來。

至於新招「貓跳540度」何時才要在正式舞台亮相，唐嘉鴻笑說，會有機會的，今年之後單槓會有新規則，新的方向還要跟教練討論。

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