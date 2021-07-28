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體操／落馬兩次「手現傷勢」更謹慎 李智凱鞍馬決賽拚獎牌

林昀儒東奧桌球男單挺進4強 羽球全員晉級達成

中央社 / 東京28日電
我國桌球好手林昀儒在男單8強戰，以直落四取勝晉級。聯合報特派記者余承翰／東京攝影
我國桌球好手林昀儒在男單8強戰，以直落四取勝晉級。聯合報特派記者余承翰／東京攝影

台灣桌球好手林昀儒今天在東奧桌球男單8強賽擊敗斯洛維尼亞的約吉奇、挺進4強，此外羽球包括球后戴資穎、一哥周天成與王子維都從小組賽出線，寫下全員晉級的紀錄。

東京奧運台灣健兒屢創新猷，林昀儒今天在桌球男單8強，全場僅用25分鐘，就以11比4、11比7、11比4、11比6、直落四橫掃約吉奇（Darko Jorgic），也成為台灣奧運桌球史上繼「桌球教父」莊智淵後，闖進奧運男單4強的第2人。

除此之外，林昀儒日前才和桌球一姐鄭怡靜聯手摘下奧運混雙銅牌，若男單他也順利奪牌，將成為台灣奧運史上唯一在單屆奧運包辦2面獎牌的運動員。

羽球世界球后戴資穎今天在奧運羽球小組賽最後一役提拍上陣，她同樣只用25分鐘，就以21比10、21比13擊敗法籍華裔選手齊雪霏，以小組賽3連勝之姿晉級8強。

至於男單一哥周天成與「羽球王子」王子維，晚間同時出賽，兩人同樣歷經3局大戰後順利闖關，不過周天成因高居奧運男單第2種子，因此可直接晉級8強，而王子維淘汰賽則得從16強開始起步。

至於晚間登場的奧運體操全能決賽，「世界貓王」唐嘉鴻火力全開，以總分84.798分名列第7，寫下台灣體操界在奧運史上全能賽的最佳參賽成績。

「鞍馬王子」李智凱則在拿手的鞍馬項目發生落馬意外，最強項目僅拿到全能6項當中次低的12.666分，總成績以80.699分名列第21。

東奧中華隊 2020東京奧運 林昀儒 周天成 戴資穎

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