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體操／單槓完美演出雪恥 唐嘉鴻全能奪第7創紀錄

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體操／單槓完美演出雪恥 唐嘉鴻全能奪第7創紀錄

聯合報 / 特派記者曾思儒／東京即時報導
唐嘉鴻單槓完美演出，落地後為自己振臂。特派記者余承翰／東京攝影
唐嘉鴻單槓完美演出，落地後為自己振臂。特派記者余承翰／東京攝影

雅加達亞運帶回台灣體操史上首面單槓金牌，我國體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻，奧運初體驗目標擠身只有8名選手能參加的單槓決賽，但資格賽卻出現脫槓失誤，沒能如願晉級，不過今天全能決賽他扳回顏面，獲得14.766的高分，不但突破自己2018年雅加達亞運奪金的14.725成績，總排名更排到第7名，締造台灣體操史新頁。

唐嘉鴻最擅長單槓，其中「直體貓跳」是拿手好戲，有「亞洲貓王」稱號；首度登上奧運殿堂，他單槓設定6.0難度，瞄準14.500分以上的成績擠進單槓決賽，但資格賽時的騰空動作出現單手脫槓失誤，雖沒落槓但連結的動作不被承認，最終最終難度分僅5.8、總分13.400分，單項僅排33名。

無緣單項決賽，唐嘉鴻以排名22進入取24名選手參賽的全能決賽，今天的東奧最後賽程他享受舞台，第四項登場的單槓完美演繹難度6.0難度的成套動作，獲得實施分8.766分數，總分14.766，四項比完排名竄到第6位。

倒數第二項地板，唐嘉鴻也獲得14.366分的好成績，壓軸的鞍馬也順利完成動作，總得分84.798分，排名第7位，締造台灣新紀錄；唐嘉鴻單槓成績也僅落後地主橋本大輝的14.933分。

唐嘉鴻和「鞍馬王子」李智凱雙雙闖進全能決賽，已經締造台灣體操史新頁，今天今天兩度發生鞍馬「掉馬」失誤的李智凱，全能決賽排名21；他的主戰場是8月1日的鞍馬決賽，將挑戰台灣體操史上第一面奧運獎牌。

唐嘉鴻單槓完美演出，超越自己雅加達亞運奪金分數。特派記者余承翰／東京攝影
唐嘉鴻單槓完美演出，超越自己雅加達亞運奪金分數。特派記者余承翰／東京攝影
唐嘉鴻單槓完美演出，超越自己雅加達亞運奪金分數。特派記者余承翰／東京攝影
唐嘉鴻單槓完美演出，超越自己雅加達亞運奪金分數。特派記者余承翰／東京攝影

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