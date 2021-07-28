中華隊奧運表現史上最強！網揭「3關鍵」：台灣佔優勢

2020東京奧運開幕僅6天，中華隊已斬獲1金2銀3銅，創下台灣在奧運史上最佳戰績。對此，有網友在PTT以「台灣奧運今年這麼強的原因」為題發文討論，引發眾多網友熱議。

原PO表示，今年是台灣奧運成績最好的一年，為什麼台灣能從幾年前每個人都在罵台灣政府不重視體育人才的情況下，到現在能締造這麼好的成績，「真的很好奇」。

貼文曝光後，有網友指出時差和地理位置是很重要的一項因素，「辦在日本也是蠻大的原因，氣候時差都差不多」、「比較沒有時差算不算也是一種輔助能力」、「在東京離我們比較近吧！坐飛機時間不會太久，上屆坐去里約，還要調時差，然後馬上就要比賽了」、「熟悉的日本，當成半地主隊」、「辦在日本對台灣選手適應有優勢」。

另外，有不少網友認為2017年台北世大運讓選手提升不少自信，「從上次世大運就可以看出端倪了，現在很多選手都是那時期出來的，新生代表現真的很不錯」、「世大運打出信心，奪牌的很多都世大運的」、「世大運感覺有提升到士氣，當時真的感動」。

此外，也有網友覺得疫情的影響很大，「會不會其他國家被疫情影響？因為我們的疫情相對是受到比較小衝擊的」、「今年一堆高手沒辦法參賽」。

除了上述三項原因，有人表示要歸功於選手的努力和堅持，「年輕人很努力在拚啊」、「很多項目還沒比所以排名不差，但選手真的表現的很棒！」、「不用跟別國比啦！跟自己之前的成績比就好」。

東奧自台灣時間2021年7月23日晚間七點開幕以來，截至28日晚間，中華隊已拿下1金2銀3銅，目前在「獎牌排行榜」上名列第17。目前已奪牌選手有 ：「舉重女神」郭婞淳金牌、「柔道男神」楊勇緯銀牌、射箭男團銀牌、跆拳道女將羅嘉翎銅牌、桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜銅牌，以及舉重好手陳玟卉奪女子組64公斤量級銅牌。

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