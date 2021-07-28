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東奧18國手返台 陳時中：打過2劑疫苗入境免檢疫

中央社 / 北28日電
疫情指揮中心指揮官陳時中重申，完整施打2劑COVID-19疫苗的國手，入境免檢疫。 圖／體育署提供
疫情指揮中心指揮官陳時中重申，完整施打2劑COVID-19疫苗的國手，入境免檢疫。 圖／體育署提供

台灣選手東京奧運表現亮眼，包括楊勇緯、羅嘉翎和方莞靈等18人都將在今天返回台灣，疫情指揮中心指揮官陳時中重申，完整施打2劑COVID-19疫苗的國手，入境免檢疫。

中央流行疫情指揮中心陳時中今天下午指揮中心記者會中表示，18名返台奧運國手，主管單位將依照事前已經指揮中心核准防疫計畫書做出恰當安排，國手返台未完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者，將入住檢疫旅館完成14天檢疫；完整接種2劑且滿14天者，因為有完全保護力，如無接觸高風險族群，允許14天加強版自主健康管理即可。

陳時中說，選手從日本住宿處前往機場的交通方式，體育署都已經與指揮中心充分討論，相信搭乘商務艙回台的國手，在機上也多會落實自我防護及間隔出適當社交距離；他也說，選手載譽歸國，入境後的媒體訪問，呼籲不要一窩蜂往前擠，一定要保持社交距離。

一般民眾入境是否可能比照東奧國手，完整接種疫苗者免檢疫，陳時中強調，奧運國手與一般民眾在國外的監控程度不同，東京奧運全程落實最高等級感染管控，不僅有防疫官隨行，須專車接送，在住宿處與他人接觸時也須全員戴口罩。一般民眾沒辦法保護到此程度，在海外仍可能接觸確診者。

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