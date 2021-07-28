場外特寫／中華隊再創佳績 記憶最深的莫過於她和他的眼淚

東京奧運開幕已經第五天，除了獎牌、紀錄，我們的選手，記憶最深的莫過於她和他的眼淚。郭婞淳的眼淚、楊勇緯的眼淚、鄭怡靜的眼淚，還有也許我們連名字都記不住的人的眼淚。

楊勇緯在開幕第一天，男子柔道60公斤級奪銀，寫下「兩個第一」的紀錄：台灣柔道史上第一面獎牌以及東奧代表隊的第一面獎牌。

賽後他接受媒體訪問，哭著說:「想拿金牌。」記者安慰「拿到銀牌也很好啊。」楊勇緯繼續哭：「沒有，我的目標是金牌」。

24歲的陽光大男孩在鏡頭面前哭泣的模樣，完全征服日本及台灣的運動迷。

站上奧運頒獎台是楊勇緯的夢想，一路殺進金牌戰，他的夢想瞬間變大，他想在日本視為國技的柔道及最偉大的運動殿堂，拿下一面金牌。離金牌如此的近，賽後楊勇緯的淚水止也止不住。頒獎時他將獎牌抹在他的臉上，感受獎牌的溫度。楊勇緯說：「一路走來很不容易啊」。

郭婞淳在舉重59公斤量級A組賽事，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，破3項奧運紀錄的成績拿下金牌。那一刻，藝人賈永婕、宥勝感動淚崩。

和許多偏鄉原住民小孩的經歷相似，幼年在單親、隔代教養成長，最艱難的時候，全家擠住工寮，舉重翻轉她的人生，在體壇聖殿為台灣舉起一片天，體育界公認人品一流的台灣神力女超人。這就是，郭婞淳。

郭婞淳跟所有的選手一樣，夢想很單純，在最高殿堂拿金牌。前兩次的失利是她進步的動能，第三次終於實現夢想。頒獎台上升起我國會歌，郭婞淳眼眶泛淚，她說，她很幸運，能代表台灣舉起這分榮耀。

在郭婞淳奪金的4個小時之後，第一次踏上奧運的陳玟卉在女子舉重64公斤量級再為台灣添一面銅牌。

從三鐵轉練舉重的陳玟卉，在抓舉表現十分穩健，以103公斤突破個人最佳成績，挺舉開把就挑戰127公斤成功，但之後兩次挑戰130公斤都失敗。

「我舉完時以為會第四名，滿難過的，已經在哭、在收東西了。」原來，陳玟卉的淚水讓她看錯記分板，以為自己與獎牌絕緣，是隊友一直跟她比第三名手勢，才知道她奪牌了。

「我就抱著教練哭，一路上教練幫她很多，很用心帶我，用生命陪著我。」這次的淚水是喜極而泣甜甜的味道。

桌球場上，鄭怡靜林昀儒拿下睽違二十一年桌球項目獎牌，聯手摘下混雙銅牌。十四歲就選當上國手，廿九歲圓奧運奪牌夢，十五年的青春，一下場眼淚就潰堤，「其實現在還是非常激動，當下不能用言語形容這種開心，因為這是我生涯一直的夢想」。

「柔道女王」連珍羚在柔道57公斤級16強吞敗止步，賽後眼淚直流，不斷說抱歉，用這樣的結果，結束這樣的奧運。

運動員淚水確實撼動人心，但每滴眼淚的背後都不容易，我們看不到他們手上長了厚厚的繭、磨破的皮、痛到難以入眠的傷痛，在經歷一次又一次失敗苦澀，才能換一回甜美。運動員深信，沒有這些流淚的機會，就不會有要成為更強的人的動力。

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