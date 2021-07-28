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背叛死神的吹哨者？美國間諜罪「無人機獵殺洩密案」

楊勇緯等東奧選手陸續返台灣 謝長廷機場歡送

中央社 / 東京28日專電
駐日代表謝長廷與今日返台的國手們在機場合照。 截圖自謝長廷臉書
駐日代表謝長廷與今日返台的國手們在機場合照。 截圖自謝長廷臉書

參加東京奧運的中華隊選手陸續離開日本返國。駐日代表謝長廷今天在臉書表示，今天有18位選手與教練離開日本返國，包括柔道銀牌得主楊勇緯、跆拳道銅牌得主羅嘉翎等人。

謝長廷在臉書表示，今天有18名選手與教練離開日本返回台灣，包括楊勇緯、羅嘉翎、方莞靈等，每位選手都很辛苦，所以他特別到成田機場歡送這些人。

他表示，奧運是運動選手夢想的舞台，世界高手雲集，可以參加就是值得驕傲的事，希望這次的東奧對選手未來的人生能產生正面關鍵的影響，也謝謝選手們為台灣的努力和心血。

為了防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，這段時間，參加東奧的選手不能外出買東西，所以謝長廷前些日子提供日本當季水蜜桃給選手，今天也特別贈送奧運紀念餅乾，讓選手帶回台灣與親友分享。

謝長廷說，高雄的企業家陳武聰看媒體報導知道他轉送水蜜桃給選手，特別交代山梨縣經營伙伴又寄了10多箱水蜜桃和多種葡萄給他。因水蜜桃易壓爛，所以駐日代表處行政組人員緊急分送至選手村及外住的3家飯店。

他說，現在是日本水蜜桃和葡萄盛產期，希望選手品嚐一下道地的日本水果，也增加營養和體力。

謝長廷在文中最後寫道，在成田機場巧遇菲律賓舉重55公斤級金牌選手狄亞士（Hidily Diaz）及其教練。謝長廷還上傳與狄亞士的合照。狄亞士26日擊敗中國選手廖秋雲，為菲律賓舉出首面奧運金牌。

東奧中華隊 2020東京奧運

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