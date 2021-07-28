羽球／戴資穎發文手勢有玄機 引起網友狂喊：金牌在等妳了

2020東京奧運羽球單打預賽最終日，「世界球后」戴資穎僅花25分鐘輕鬆贏了比賽，今（28）日她也在賽後於臉書分享心情，戴著口罩比出「ok」手勢，心情和狀態看起來都相當輕鬆，網友也喊話要繼續集氣，期待後續好成績！

今日戴資穎對上世界排名第41的法國籍中國裔球員齊雪霏，看起來她的實力完全高出對手，打起來相當輕鬆。反觀齊雪霏多次顯露出力不從心狀態，果然戴資穎僅用25分鐘就以21比10、21比13擊敗對手，順利以分組第1晉級8強，同時更追平台灣史上最佳的羽球女單奧運成績。

戴資穎也在臉書PO文「一早結束三場小組賽，下一場後天，我會加油，也謝謝你們為我加油。」照片中，雖然戴著口罩，仍能知道戴資穎正對著鏡頭燦笑，更比出「OK」手勢，神情相當輕鬆愉快。比照前次第二場勝利，戴資穎是比了「YA」，這次則比出OK手勢，三根手指似乎也意謂著贏了「第三勝」。

貼文PO出後，網友也紛紛回應「好棒棒，加油再接再厲」、「小戴好好休息一下，我們後天繼續隔空心手相連，加油加油加油」、「小戴，辛苦了！謝謝您帶給我們精彩的比賽！」、「恭喜入8強」、「意志力在心裏，資穎，資穎，我愛妳」、「妳是最棒的球后」。更有網友喊話「金牌在等您了，別讓它等太久」！

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