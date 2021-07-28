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射箭／出局遭酸民出征 譚雅婷：不該隨意批評努力的運動員

中央社 / 台北28日電
個人賽首戰就出局後IG被出征，台灣射箭女將譚雅婷今天回應酸民表示，不該隨意批評每名努力的運動員。 中央社
個人賽首戰就出局後IG被出征，台灣射箭女將譚雅婷今天回應酸民表示，不該隨意批評每名努力的運動員。 中央社

台灣射箭女將譚雅婷今天回應酸民表示，不該隨意批評每名努力的運動員，如果酸民真的厲害，「請你站上奧運舞台，示範什麼叫做真正的奧運金牌」，否則不要用鍵盤、輿論傷人。

譚雅婷自2012年倫敦奧林匹克運動會以來，連3屆站上奧運殿堂，台灣女團上屆里約奧運摘下銅牌，這次與隊友雷千瑩、林佳恩征戰東京奧運，16強賽不敵德國，無緣晉級；昨天在女子個人64強賽上陣，以4比6遭英國對手逆轉。

東奧結束後將退役的譚雅婷昨天賽後在社群網站臉書（Facebook）限時動態留言：「這是我最後一次的比賽，能夠完成我的夢想，參加第3次奧運，我很開心，沒能替國家多爭取一面獎牌，我也很自責。」

不過，面對網友私訊指責，譚雅婷在臉書發文表示，想讓酸民了解，不論哪名選手或運動員，面對比賽，相信大家都是用100％精神、體力、時間和其他等犧牲面對比賽。

「面對比賽，當選手的我們，沒有人會想輸」，譚雅婷說，但比賽就是這樣現實，第一名只有一個，「我們要面對比賽的失敗」，學習如何正視、面對自己，給自己鼓勵，繼續向前看，這是運動員須接受的事實。在運動員心裡，「金牌是我們的夢想」，誰都想站在頒獎台上，證明自己的努力得到認可。

她說，其實沒很在意酸民說的話，只想讓酸民知道，「你不是我，也不是代表國家參賽的運動員，你不知道我們走過的路，你不知道我們為了參加一次奧運必須付出多少努力，撐過多少的失敗，受盡各種心理上的煎熬，我們才能有機會代表國家參加比賽，去實現我們的夢想。」

譚雅婷表示，運動員都有自己的故事，「我們是怎麼撐過來的，只有我們自己知道」，不該隨意批評每名努力的運動員。

譚雅婷對酸民喊話：「若你真的很厲害，請你站出來示範，請你代表國家去拿奧運門票，再請你站上奧運舞台，示範什麼叫做真正的奧運金牌，若是沒辦法辦到，請你把嘴巴和你的手管理好，不要用鍵盤還有輿論去傷害人！」

東奧中華隊 2020東京奧運 譚雅婷

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