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史上最強中華隊名不虛傳！僅6天奪牌項目已是歷年最佳
本屆東奧開幕僅6天，中華隊已經斬獲1金2銀3銅，除了奪牌數衝破歷史新高，奪牌項目也是歷年之最，足見「史上最強中華隊」是名不虛傳。
東奧以前，中華隊史上最多奪牌數為5面，分別是2000年雪梨奧運的1銀四銅以及2004年雅典奧運的2金2銀1銅，且奪牌項目多分布在桌球、跆拳道、射箭等領域。
而本屆奧運中華隊奪牌項目遍佈桌球、跆拳道、射箭、柔道、舉重5項，甚至羽球女子單打戴資穎、男子單打周天成、雙打李洋/王齊麟都有望奪牌，足見台灣體育實力整體正在收成，更不用提林昀儒、羅嘉翎、楊勇緯等年輕小將，未來可說是一片光明。
遠征東京前，本屆曾被外界譽為「史上最強中華隊」，如今開幕僅6天便屢傳捷報，已經創下台灣在奧運史上最佳戰績。
中華隊目前奪牌英雄榜：
金牌 舉重59公斤級 郭婞淳
銀牌 柔道男子60公斤(含)以下級 楊勇緯
銀牌 射箭男子團體賽 湯智鈞／魏均珩／鄧宇成
銅牌 跆拳道女子49-57公斤級 羅嘉翎
銅牌 桌球混合雙打 林昀儒 鄭怡靜
銅牌 舉重女子64公斤級 陳玟卉
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