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羽球／戰球后小戴只撐25分鐘 齊雪霏：這對我來說太難了

中央社 / 記者龍柏安東京28日電
面對世界球后戴資穎，法籍華裔選手齊雪霏兩局只拿了23分，僅用25分鐘就宣布繳械，賽後她承認，她已竭盡所能 路透社
面對世界球后戴資穎，法籍華裔選手齊雪霏兩局只拿了23分，僅用25分鐘就宣布繳械，賽後她承認，她已竭盡所能 路透社

面對世界球后戴資穎，法籍華裔選手齊雪霏兩局只拿了23分，僅用25分鐘就宣布繳械，賽後她承認，她已竭盡所能，「這對我來說，實在太困難了。」

羽球世界球后戴資穎今天在2020東京奧運女單小組賽最後一役，以21比10、21比13直落二橫掃齊雪霏，在小組賽拉出3連勝，以分組第1提前晉級8強。

出生在中國南京的齊雪霏，曾是中國羽球青年隊的成員，因苦無出賽機會，2019年起才轉籍代表法國出賽，今天她吞敗後表情落寞，獨自一人走出球場。

戴資穎今天被安排在台灣時間早上8點出賽，為了準備比賽，前一天早早就入睡，今天不到7點就到球場報到，她說，她反而喜歡一大早出賽，「因為早打完早收工，不用一整天都在準備比賽。」

過去早上第1場比賽，球員熱身時間相對充足，戴資穎則透露，這次官方安排比較特別，要求她們提前15分鐘就要就緒等待，也讓她少了15分鐘練習時間，所幸這並不影響她的發揮，只用25分鐘輕鬆過關。

雖然小組賽過得輕鬆，戴資穎沒有掉以輕心，她強調今年東京奧運是她第1次晉級8強，她認為接下來的賽事應該會很困難，她必須要把自己先準備好，面對接下來的比賽。

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎

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