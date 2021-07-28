莊智淵「真正英雄」 她嘆：40歲的奧運終戰還是一個人走

台灣奧運桌球五朝元老莊智淵27日對戰小他10歲的埃及選手阿薩爾(Omar Assar)，拚鬥到第7局，以3比4落敗無緣前8強。身後沒有教練，孤身參賽的莊智淵也引起國人討論，財經專家胡采蘋表示，「我想可能這是我最後一次看到他的國際賽了……到了四十歲的奧運終戰，還是一個人走。」

胡采蘋27日也在臉書發文指出，「看莊智淵比賽真的很親切，就是跟我們差不多年紀的人，一直打到現在。」她說自己很少運動，更因為三級警戒都窩在家裡得了頸椎病，「但他一路打到四十歲，今年竟然還可以在一片高顏值男孩女孩中，看到熟悉的莊智淵。」

莊智淵。 歐新社 她直言體育是年輕人的天下，他的體力明顯不如埃及選手，對方高大而長臂的身材條件，防守很少移動，相形之下莊智淵滿場跑動，真的看得很擔心。「但就這樣，一個四十歲的桌球老將，還是跟體力充沛的年輕選手戰到最後，我在擔心他，但他跟對方打到各有勝負，不分軒輊，直到終局才分出高下。」

胡采蘋說「我想可能這是我最後一次看到他的國際賽了，他側身看了一下鏡頭，單手打了招呼，隨即低頭整理。他以前就是孤軍奮戰，到了四十歲的奧運終戰，還是一個人走。辛苦了，我們看了二十年的國手。」

許多網友也在底下留言，一同感謝這位桌球戰將：「真的令人感動，台灣桌球孤狼莊智淵，奮戰到最後一秒，表現出運動家風範，我由衷尊敬你，謝謝你的努力，台灣有你真好！」、「不管幾名，為台灣出去拚搏，就是英雄」、「真正的英雄！非常欣賞他！感謝他陪了我們這麼多年！這麼多年來，已習慣有莊智淵！」

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