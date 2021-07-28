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射擊／楊昆弼戰資格賽 教練：力拚122分盼晉級

中央社 / 彰化縣28日電
灣射擊選手楊昆弼今天出戰東京奧運男子不定向飛靶資格賽，教練蕭政文說，今天射3局、明天2局，力拚5局總分122分，盼有機會進入決賽。 中央社
灣射擊選手楊昆弼今天出戰東京奧運男子不定向飛靶資格賽，教練蕭政文說，今天射3局、明天2局，力拚5局總分122分，盼有機會進入決賽。 中央社

台灣射擊選手楊昆弼今天出戰東京奧運男子不定向飛靶資格賽，教練蕭政文說，今天射3局、明天2局，力拚5局總分122分，盼有機會進入決賽，而颱風帶來的風雨也有利亞洲選手。

射擊好手楊昆弼今天上午提槍上陣，出戰東京奧運男子不定向飛靶資格賽第一天賽事，楊昆弼的教練蕭政文接受中央社記者訪問表示，不定向飛靶射擊單局滿分25分，楊昆弼昨天3局官方練習都打出24分，若以射5局都失1分來推算，總分數即為120分。

蕭政文說，資格賽5局分為2天進行，今天打3局、明天打2局，以5局滿靶125分來說，估算要122分才有機會進6強決賽，且可能同時有幾名選手都射出122分，最後需靠加射才產生晉級選手，所以，今天資格賽第一天結束後，尚無法確定楊昆弼能否晉級，需等明天打完。

颱風尼伯特朝日本前進，風雨可能帶來影響，蕭政文說，考量夏季奧運會在日本，可能遇颱風攪局，先前即有移地訓練風雨對準度的影響，而歐洲、中東選手較沒感受過颱風，所以風雨越大，應對亞洲選手更有利。

楊昆弼2019年11月在卡達杜哈舉行的亞洲射擊錦標賽男子不定向飛靶決賽名列第4，替台灣摘下唯一的飛靶奧運門票，這也是他連續2屆參加奧運，是飛靶項目碩果僅存的奧運國手，天生擁有「強心臟」的他，也是今年東京奧運的奪牌希望。

東奧中華隊 2020東京奧運 楊昆弼

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