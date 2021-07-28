「一個人的武林如台灣人縮影」 導演：國家欠莊智淵一個道歉

孤獨的身影！我國桌球五朝元老莊智淵赴東奧參賽，一度發生賽程表被獨漏，又被發現他是以無教練的狀態下應戰。在昨(27)日男單十六強中，莊一度與來自埃及的選手阿薩爾纏鬥，在關鍵時刻回球掛網，最終以局數三比四敗下陣來，讓國人也跟著在電視螢幕前懸著一顆心觀賽。

製片兼導演林又宗昨在臉書以標題「為什麼台灣人會對莊智淵這麽有感」po文，認為莊智淵這一輩子都靠自己，孤身旅外征戰，沒有後援，國家真的欠他一個道歉。

回首莊智淵的桌球路，他說莊早期選擇不拿國家營養金，因為認為不拿錢才能說真話。林又宗點名幾個組織團體一路走來對他的不友善，認為桌球協會私下搞過他，中華奧會公開遺忘他，就連國家教練也調侃他，讓莊智淵因此憤怒一度脫口說要退出國家隊，但最後仍以40歲的高齡代表台灣出征奧運。

看著莊智淵的桌球征戰路，林又宗很想問「40歲打奧運有多難？我不知道，反正一定很難很難」。如同國人昨日看到的轉播畫面一般，當莊在休息時一個人孤獨地走回座位上時，讓網友發現「這場真的是只有他一個人！」林又宗說，莊智淵贏了，回去一個人默默收毛巾；輸了，再一個人默默回去打包。就這樣在球威下滑，速度不若以往的狀況下，每次在調整好自己的節奏和呼吸後，再上場繼續奮戰。

林又宗還說，當選手po自己的照片，希望大家幫忙加油時，莊智淵贏球則是po出兒子的照片，希望記得老爸在最高殿堂打球的模樣。林又宗認為「莊智淵是每一個努力的台灣人縮影，我們出外奮鬥，永遠會感到如此的孤單，每天面對強大的外敵不說，搞事的還永遠是自家人」。

看著昨日埃及選手擊敗莊智淵，興奮地大吼大叫的情景，甚至跪地親吻地板，林又宗說，你就會知道莊智淵在世界上，「是多麼高的一道牆」。莊用汗水點醒我們，「老將的價值不在贏球，而是一種雖千萬人來吾往矣的心境」，並認為「莊智淵才不是孤星，是真正的俠者，我們看到的也不是什麼一個人的武林，而是大師最後的風範」。文末林又宗還說，回程要是敢讓選手再安排經濟艙，「我就去中華奧會門口丟雞蛋。」

對此，莊智淵則在臉書謝謝大家的支持，在逾37萬人按讚的同時，也湧入不少網友的留言感謝，盛讚莊智淵是永遠的桌球教父，超精采的比賽，有被感動到了，「我們永遠記得這次你的孤單奮戰」。

我國桌球五朝元老莊智淵，昨(27)日在男單十六強中一度與來自埃及的選手阿薩爾，拉鋸到搶七決勝局，在關鍵時刻連續回球掛網，最終以局數三比四敗陣。讓國人在電視螢幕前跟著懸著一顆心。美聯社

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