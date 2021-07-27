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舉重／大陸金牌選手傳藥檢有問題 我國方菀靈有機會遞補銅牌

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舉重／大陸金牌選手傳藥檢有問題 我國方菀靈有機會遞補銅牌

聯合新聞網 / 綜合報導
方菀靈有機會遞補銅牌。 路透
方菀靈有機會遞補銅牌。 路透

據一家印度商業網站報導，東京奧運女子舉重49公斤金牌中國大陸選手侯志慧，疑似藥檢有問題，遭到留置觀察，如果確定使用禁藥，原居第四名的我國選手方菀靈，有機會在這一量級遞補銅牌，再為我國增加獎牌。

印度媒體主要報導，主要是若侯志慧真的被檢出禁藥，印度選手將可遞補金牌。相對的，後面選手排名也將提升。

中華隊女將方菀靈是在女子49公斤級賽事中，以抓舉80公斤、挺舉101公斤，總和181公斤的成績，排名第4名。

不過，該消息未經證實，仍無官方正式發表消息。

過去，中華隊曾有舉重女將陳葦綾在2008年奧運，一口氣從第四名遞補到金牌。2012年奧運，許淑淨也是從銀牌遞補變金牌，當時郭婞淳的量級也因兩名選手被查出禁藥，從第八成為第六，但均是經過事後多年才發現，現場發現遞補的情事，尚未發生過。

東奧中華隊 2020東京奧運

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