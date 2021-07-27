羽球／同吃同睡宛如夫妻 羽球雙打培養默契有絕招

台灣男雙組合王齊麟與李洋今天在東奧羽球男雙小組賽成功晉級8強。不難想像，雙打搭檔的信任與默契是致勝關鍵，對部分選手而言，培養默契不僅需要良好溝通，還需要共同生活。

本週奧運羽球賽事中，來自中國、印尼、印度和英國等國的雙打組合，或驚險化解失誤，或爆冷擊敗對手。選手們靠著強大的團隊合作，一一化解危機，深深觸動觀眾。

世界排名第5的印尼羽球女雙選手波利（GreysiaPolii）與搭檔拉哈育（Apriyani Rahayu）擊敗世界排名第一的日本女雙組合福島由紀與廣田彩花後，告訴路透社，「重點都藏在細節裡，但對我們的比賽影響很大」。

「我跟搭檔會一起做所有事情，像是一起上廁所、一起睡覺、一起去餐廳，吃同樣的食物。」

「我們必須提醒對方，隨時保持一致的節奏、心態和精神。」波利形容：「我們就像夫妻。」

英國混雙選手埃利斯（Marcus Ellis）和搭擋不只在場上是一對，平時他與搭檔史密斯（Lauren Smith）住在一起，兩人還養了一隻狗。他說：「這樣很好，因為你們會對彼此的生活瞭若指掌。」

世界排名第10的印度男雙組合謝提（ChiragShetty）與蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）合作長達6年。

謝提透露：「我們的第一個教練要求我們，每天至少要一起吃一頓飯。（他說）如果你們能建立默契、成為好友，成果就會反映在比賽中。」謝提也形容，蘭基雷迪「就像我的兄弟一樣」。

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