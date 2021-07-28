圖表／戴資穎28日拚東奧小組賽3連勝 羽球挑戰全員晉級

東京奧運今天歷經「舉重女神」郭婞淳奪金的高潮，明天羽球世界球后戴資穎將在小組賽力拚3連勝，爭取8強門票，此外包括男單周天成、王子維也將出賽，羽球隊將挑戰全員晉級。

今年是戴資穎生涯第3度踏上奧運殿堂，過去她兩度受阻於16強，今年參賽目標除了要突破過往參賽成績，她更直言：「我想拿牌。」

戴資穎目前在女單小組賽已取得2連勝，明天將迎戰世界排名第41的法籍中國球員齊雪霏，兩人過去未曾交鋒，一般預料戴資穎應可順利過關，以分組第1之姿挺進下一階段淘汰賽。

高居大會第2種子的戴資穎若晉級淘汰賽後首輪輪空，將可兵不血刃挺進8強，因此只要她明天順利開胡，就可提前突破過去參賽成績的低標。

至於羽球男單一哥周天成與「羽球王子」王子維明天同樣也要提拍上陣，包括今天提前晉級的男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋在內，中華羽球奧運代表隊將尋求全員晉級。

今年東京奧運台灣體操寫下新猷，包括「鞍馬王子」李智凱與「世界貓王」唐嘉鴻雙雙挺進全能決賽，寫下隊史第一次。而李智凱的首要目標，就是替8月1日登場的鞍馬個人決賽暖身備戰。

2019年荷蘭世界射箭錦標賽女子個人對抗賽金牌得主雷千瑩明天將在個人賽亮相，而男子泳將王星皓也將在拿手的男子200公尺混合式預賽爭取晉級機會。

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