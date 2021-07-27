羽球／李洋晉級東奧8強 父親許願免費穿千支球拍線

身為金門子弟的台灣羽球選手李洋，今天與搭檔王齊麟挺進東京奧運8強，金門鄉親倍感振奮。李洋父親李峻淯緊張到不敢觀看，許願要為全國年輕羽球選手免費穿1000支球拍線。

台灣羽球男雙組合王齊麟與李洋，中午在東京奧運羽球男雙小組賽，對上世界第一的印尼男雙組合吉地安與蘇卡穆約。雙方激戰3局，「麟洋配」以2比1獲勝，晉級8強。

李峻淯接受中央社記者訪問時表示，能擊敗世界冠軍選手實在不容易，他為李洋感到驕傲。李峻淯說，李洋是個自我要求高的孩子，他曾告訴李洋要維持長久球齡必須自律，很高興李洋善於自我管理並以智慧打球。

李峻淯說，過去沒有一場球賽他不敢觀看，只有今天這場他緊張到不敢看，只在心中默默許願，只要贏球，就要為全國高中、國中小羽球校隊免費穿1000支球拍線。

據坊間行情，穿一支球拍線約新台幣300多元，李峻淯說，雖不願給李洋太大壓力，但如果李洋能再擠進冠亞軍賽，他就要加碼免費穿2000支球拍線。

李峻淯為金門縣金寧鄉古寧頭人，李洋兒時在他的啟蒙下接觸羽球。由於小學五年級才正式加入社子國小校隊，李洋因起步晚成績不盡理想，一度想放棄羽球；國中幾經波折進入羽球名校中山國中，曾獲全中運第7名。

升上高中後，李洋雖然進步飛快，卻始終無法升上甲組；靠著不斷自主訓練，最後獲甲組球團青睞，羽球生涯得以延續。

大學時，李洋遇到了重要搭檔李哲輝，兩人在全國排名賽屢獲佳績，也讓李洋成為第一位在這項賽事奪冠的金門人；之後順利入選國家隊選手，在2018亞運男子羽球雙打獲得銅牌，為台灣拿下亞運賽第一面羽球男雙獎牌。

2019年6月，李洋在李峻淯陪同下，拜會金門縣政府，並捐出贊助金新台幣30萬元設立「金門體育會李洋優秀運動選手培訓獎勵金」，為家鄉培育羽球後進。金門縣長楊鎮浯還把李洋致贈的球衣掛在縣長室，隨時提醒大家「這就是奮鬥不懈的金門精神」，也代表金門價值的傳遞。

楊鎮浯今天在繁忙公務之餘，特別請假1小時，利用手機觀看直播，情緒跟著賽事起伏，看到精彩緊張之處，不時握拳為李洋加油叫好。

楊鎮浯表示，面對全球第一對手，雖然麟洋配一度失利，但兩人未受影響，繼續以堅韌和不放棄的精神穩紮穩打，拿下勝利，晉級8強，金門鄉親和他都十分感動。楊鎮浯期盼李洋和王齊麟帶著大家的祝福，一路過關斬將，拿到最好的成績。

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