拳擊／女王陳念琴東奧首戰搶勝 挺進8強個人最佳

台灣「拳擊女王」陳念琴今天出戰東奧女子拳擊69公斤級16強賽事，對上義大利選手，第1、2回合都占上風，第3回合雖然不敵對手，不過最終仍以3比2險勝、晉級8強，突破個人最佳。

24歲的陳念琴在2016年世界業餘女子拳擊錦標賽75公斤級賽事中獲得銅牌，並獲得參加奧運的資格，成為台灣史上第一個登上奧運殿堂的女拳擊手，在2016年里約奧運成績為16強。

本屆東京奧運陳念琴為第2次踏上奧運殿堂，改挑戰69公斤級，首輪輪空，今天首戰從16強開始比，對上義大利選手卡里尼（Angela Carini），陳念琴為藍方、義大利選手為紅方。

奧運女子拳擊比賽共有3回合，每回合比3分鐘，每回合結束時由場邊5名裁判按照選手表現給予分數，表現較好的為10分，表現較不好的分數會落在7到9分。

陳念琴在第1回合拿到4個10分、對手只有1個10分，取得優勢；第2回合取得3個10分占上風，第3回合雖然僅拿下2個10分，不過最終5個裁判的分數分別為30、29、29、28、28，有3個裁判的分數比對手高，驚險以3比2獲勝。不但是陳念琴個人最佳成績，也是台灣女子拳擊首度進軍8強。

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