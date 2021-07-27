游泳／自評離決賽成績很接近 王冠閎：要讓世界知道台灣
「台灣蝶王」王冠閎東京奧運男子200公尺蝶式16強止步，他直言很失落，賽後也花了一些時間平復心情，他自評離決賽的成績很接近，也讓世界知道，台灣選手也能游進奧運準決賽。
王冠閎昨天在東京奧運男子200公尺蝶式預賽游出1分54秒44、破自己保持的全國紀錄，今天早上16強準決賽，受到賽程安排影響、調整不佳，沒能維持好表現，成績1分55秒52、沒能晉級決賽。
王冠閎表示，東京奧運配合轉播，過去游泳項目多是早上預賽、晚上決賽，東京奧運男子200公尺蝶式是昨天晚上預賽、今天早上準決賽，身體比較疲勞、狀況沒能調整到最好。
王冠閎表示，若是昨天的成績、說不定可以在奧運拿牌，與決賽的距離很接近，但比賽就是這樣、有輸有贏，賽程對大家的影響都很大，自己也會給自己壓力，但這場比賽過去了，之後繼續努力去適應沒辦法改變的因素，相信可以越來越好。
游泳、田徑在國外都是主流運動項目，投入訓練的運動員人數很多、競爭激烈，王冠閎表示，儘管今天這個結果不是預期的目標，但也可以讓國外選手知道，「台灣選手也是可以游進奧運準決賽的」。
王冠閎年僅19歲，是備受期待的台灣泳壇好手，奧運初體驗雖然沒能如賽前預期，但在奧運舞台又再突破自己的紀錄也是成長，王冠閎表示，接下來希望可以好好準備亞運、世錦賽、甚至是下一屆的奧運，機會錯過就沒了、要好好把握，「我相信下一次會比這屆更好，而且會好蠻多的」。
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