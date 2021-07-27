游泳／賽程影響調整 王冠閎：最後50公尺身體有點爆掉了

「台灣蝶王」王冠閎今天在東京奧運男子200公尺蝶式16強準決賽，成績1分55秒52，分組排名第6、無緣晉級決賽；王冠閎賽後難掩失落情緒，透露因賽程安排身體調整不佳，「抱歉沒能達到大家期望」。

王冠閎昨天晚間在奧運男子200公尺蝶式預賽游出1分54秒44，打破自己保持的全國紀錄，以分組第一名晉級16強準決賽，今天準決賽在日本時間早上11時35分舉行，王冠閎成績1分55秒52、沒能如願晉級。

王冠閎賽後情緒失落，經過教練、隊友一旁鼓勵、搞笑，讓他情緒平復，他透露今天的結果沒有達到預期的成績，「有點對不起大家的感覺，沒有達到目標、也沒有達到大家的期望」。

游泳賽程一般都是早上預賽、晚上決賽，但東京奧運配合轉播時間，男子200公尺蝶式預賽在昨天晚上舉行，預賽則在今天早上進行，王冠閎表示，雖然賽前就知道賽程安排但調整不易，昨天晚上自己狀況不錯，但回去後比較難入眠，也會一直想隔天的狀況、模擬比賽的情形，今天狀況沒有調整到最好、身體有點疲勞。

王冠閎表示，今天除了前2名的選手外，其他選手成績都落在1分55秒左右，大家今天的成績跟昨天比都比較差；王冠閎今天前150公尺游完，排名都還有在前3名內，他表示：「最後50公尺，身體有點爆掉了。」

沒能游出預期成績，王冠閎接下來還有男子100公尺蝶式賽程，但他表示那不是自己的強項，放輕鬆、享受比賽。

商品推薦