桌球／陳思羽傳捷報直落4奪勝 晉級女單16強

東京奧運桌球項目女子單打第3輪，台灣桌球好手陳思羽今天出戰美國選手張安，以11比8、11比7、11比6、12比10直落4奪勝，順利晉級16強，下一戰可能強碰中國隊孫穎莎。

快滿28歲的陳思羽長期以來飽受僵直性脊椎炎所苦，不過曾說過：「贏球就不痛了。」她曾2度代表台灣參加奧運，在2012年倫敦奧運沒有晉級，不過2016年里約奧運在女單跟女子團體賽都挺進16強。

本屆第3度挑戰奧運，世界排名第26的陳思羽從第3輪開始打，對手為美國隊的張安（Lily Zhang），她是世界排名第31名。

第1局雙方前半段打得膠著，陳思羽一路緊咬追成8比8後，再連下3分，以11比8奪勝；第2局剛開始陳思羽乘勝追擊，開局連拿4分，之後雖然一度被追平，不過仍頂住壓力連續得分，以11比7拿下。

陳思羽在第3局一路領先，以11比6拿勝，取得聽牌優勢；第4局2人再度不分上下，陳思羽3度被化解賽末點，比分來到10比10，不過最終仍順利以12比10奪勝，直落4擊敗張安，晉級16強。下一戰將有可能強碰中國隊世界排名第3的孫穎莎。

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