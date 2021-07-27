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圖表／中華隊今日賽程 金牌所望舉重女神郭婞淳出場

聯合新聞網 / 整理

製表／聯合報
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中華隊接連昨天拿下一銀一銅後，連續三天都有獎牌進帳，累計2金2銀，接著今天更可望有金牌進帳，我國「舉重女神」郭婞淳，下午2時50分在女子59公斤級決賽登場，以實力來看這個量級她最大的敵人只有自己，其他選手包括越南阮氏緣只能爭第二，因此期待她為台灣進帳史上奧運第六金。

另外游泳，昨天以預賽第二名游進準決賽的王冠閎，有望在今天成為台灣首位在游泳項目進決賽的選手，帥氣的他非常值得關注。

桌球項目，經過昨晚黃金混雙林昀儒/鄭怡靜奪銅的激情過後，今天兩人各自在男單、女單個人賽出賽，老將莊智淵也要克服傷勢繼續出征。

除此之外，還有羽球男雙麟洋配對戰印尼組合、女子射箭個人譚雅婷、女子拳擊陳念琴、吳詩儀、射擊混合團體林穎欣/呂紹全也將在今天比賽。

東奧中華隊 2020東京奧運

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