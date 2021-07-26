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羽球／越南女將阮翠玲甜曬合照 與偶像戴資穎交手圓夢了

中央社 / 河內26日專電
阮垂玲與戴資穎合照。 阮垂玲臉書
阮垂玲與戴資穎合照。 阮垂玲臉書

東京奧運越南羽球女將阮翠玲今天與戴資穎交手，落敗的阮翠玲賽後在臉書貼出合照稱呼戴資穎是她的偶像，運動家風采吸引許多粉絲以正體中文留言，祝福她未來能更上一層樓。

被越南媒體封為「hot girl」的阮翠玲（NguyenThuy Linh）24日在小組賽擊敗法籍中國裔的齊雪霏後，今天在分組賽碰上戴資穎。

世界排名第49的阮翠玲對上羽球世界球后戴資穎的比賽過程張力十足，阮翠玲在賽中並非一路被壓著打，反而數度取得領先，不過穩住陣腳的戴資穎最終逆轉以21比16、21比11獲勝。

阮翠玲賽後在臉書（Facebook）貼出與戴資穎的合照表示：「像我之前曾經分享的，這是我的偶像，在這麼大的比賽舞台上能和偶像比賽，真的是一個夢想了，對不對？我已經全力以赴為祖國（旗幟）而戰，還有一場比賽，自己加油哦。」

這則貼文下方並湧入許多正體中文留言，「台灣與越南一起加油」、「台越友好」。也有網友用正體中文寫下祝福，說自己已經成為阮翠玲的粉絲，期盼她未來能在羽球球壇發光發熱。

教練吳忠勇（Ngo Trung Dung）向越南媒體表示，阮翠玲在比賽一開始時打得很好，但遇上世界排名第一的戴資穎造成心理壓力，所以輸給對方。

吳忠勇分析，阮翠玲很認真地在比賽，守住每一分，因此比賽一開始一直領先對手。但是很可惜，在第一局16比14時，領先的阮翠玲失控讓對手超越並連續得分。

阮翠玲28日將對上瑞士女將賈奎特（SabrinaJaquet），由於小組中只有一名選手能晉級，阮翠玲若想繼續奧運旅程，不僅要打贏賈奎特，且還必須出現戴資穎在下一場比賽中輸給對手。

不過，吳忠勇還是樂觀地表示，阮翠玲能參加世界上最大賽事，和世界排名第一以及其他排名在她之上的選手比賽，是學習、累積經驗的好機會。

阮翠玲1997年11月20日出生於越南北部的富壽省（Phu Tho），目前世界排名第49，2019年7月世界排名第41。

東奧中華隊 2020東京奧運

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