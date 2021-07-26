羽球／越南女將阮翠玲甜曬合照 與偶像戴資穎交手圓夢了
東京奧運越南羽球女將阮翠玲今天與戴資穎交手，落敗的阮翠玲賽後在臉書貼出合照稱呼戴資穎是她的偶像，運動家風采吸引許多粉絲以正體中文留言，祝福她未來能更上一層樓。
被越南媒體封為「hot girl」的阮翠玲（NguyenThuy Linh）24日在小組賽擊敗法籍中國裔的齊雪霏後，今天在分組賽碰上戴資穎。
世界排名第49的阮翠玲對上羽球世界球后戴資穎的比賽過程張力十足，阮翠玲在賽中並非一路被壓著打，反而數度取得領先，不過穩住陣腳的戴資穎最終逆轉以21比16、21比11獲勝。
阮翠玲賽後在臉書（Facebook）貼出與戴資穎的合照表示：「像我之前曾經分享的，這是我的偶像，在這麼大的比賽舞台上能和偶像比賽，真的是一個夢想了，對不對？我已經全力以赴為祖國（旗幟）而戰，還有一場比賽，自己加油哦。」
這則貼文下方並湧入許多正體中文留言，「台灣與越南一起加油」、「台越友好」。也有網友用正體中文寫下祝福，說自己已經成為阮翠玲的粉絲，期盼她未來能在羽球球壇發光發熱。
教練吳忠勇（Ngo Trung Dung）向越南媒體表示，阮翠玲在比賽一開始時打得很好，但遇上世界排名第一的戴資穎造成心理壓力，所以輸給對方。
吳忠勇分析，阮翠玲很認真地在比賽，守住每一分，因此比賽一開始一直領先對手。但是很可惜，在第一局16比14時，領先的阮翠玲失控讓對手超越並連續得分。
阮翠玲28日將對上瑞士女將賈奎特（SabrinaJaquet），由於小組中只有一名選手能晉級，阮翠玲若想繼續奧運旅程，不僅要打贏賈奎特，且還必須出現戴資穎在下一場比賽中輸給對手。
不過，吳忠勇還是樂觀地表示，阮翠玲能參加世界上最大賽事，和世界排名第一以及其他排名在她之上的選手比賽，是學習、累積經驗的好機會。
阮翠玲1997年11月20日出生於越南北部的富壽省（Phu Tho），目前世界排名第49，2019年7月世界排名第41。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言