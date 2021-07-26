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東奧台灣單日進帳1銀1銅 獎牌榜排名25

中央社 / 東京26日電
我國男子射箭隊今天在東京奧運男子團體金牌戰不敵南韓隊，但銀牌成績仍追平2004年雅典奧運的男團銀牌隊史最佳紀錄，賽後魏均珩（右）、鄧宇成（左）、湯智鈞（中）在頒獎典禮上一同高舉獎牌。特派記者余承翰／攝影
我國男子射箭隊今天在東京奧運男子團體金牌戰不敵南韓隊，但銀牌成績仍追平2004年雅典奧運的男團銀牌隊史最佳紀錄，賽後魏均珩（右）、鄧宇成（左）、湯智鈞（中）在頒獎典禮上一同高舉獎牌。特派記者余承翰／攝影

台灣男子射箭代表隊今天在2020 東京奧運射箭男子團體對抗賽奪銀，加上桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜攜手扳倒法國鍍銅，奧運代表團單日進帳1銀、1銅。

東京奧運開幕後僅短短3天，台灣選手維持每天都有獎牌進帳氣勢，包括首日柔道楊勇緯奪銀、昨天跆拳道女將羅嘉翎摘銅，目前共累積拿下2銀、2銅，截至晚間9時，在獎牌榜上排名25，總獎牌數則名列第10名。

由魏均珩、湯智鈞與鄧宇成組成的台灣3箭客，今天在奧運射箭男團對抗賽一路過關斬將殺進決賽，可惜最終不敵狀況奇佳的韓國隊，最終以0比6不敵，獲得銀牌，但仍追平隊史最佳成績。

台灣射箭在奧運的最佳參賽紀錄是2004年雅典奧運所寫下的男團銀牌，而今年台灣3箭客也是隊史相隔17年後，再次勇闖奧運射箭金牌戰。

由台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜合拍組軍的「黃金混雙」，昨在4強以1比4不敵地主名將水谷隼與伊藤美誠，今晚則和法國組合勒班森（EmmanuelLebesson）與袁嘉楠爭銅。

台灣「黃金混雙」沒有辜負大家期待，終場以4比0霸氣橫掃對手，拿下台灣相隔21年來首面桌球奧運獎牌，更是台灣桌球史上第一對在奧運奪牌的本土球員。

台灣最近一次在奧運桌球摘牌，是中國歸化名將陳靜在2000年雪梨奧運所拿下的女單銅牌。

至於台灣「蝶王」王冠閎今天在拿手男子200公尺蝶式預賽亮相，他飆出1分54秒44，打破今年他在大專校院運動會所締造的1分54秒77全國紀錄，以總排名第2名的超優表現，順利晉級準決賽。

王冠閎今天的成績也超越「宿敵」日本好手本多灯在今年日本公開賽締造的1分54秒59本季亞洲最佳成績。

另外，羽球世界球后戴資穎今天再次於小組賽亮相，她以21比16、21比11擊敗越南好手阮翠玲，拉出2連勝；男雙王齊麟與李洋也以直落二橫掃英國組合，在小組賽順利開胡。

東奧中華隊 2020東京奧運

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