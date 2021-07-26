游泳／王冠閎東奧首秀200蝶破全國紀錄 教練讚超水準
「台灣蝶王」王冠閎今天在東京奧運游泳項目男子200公尺蝶式預賽上陣，奧運首秀就繳出1分54秒44，打破自己所保持全國紀錄，也出乎教練黃智勇意料，直呼「超水準了」。
王冠閎今年5月全國大專校院運動會男子200公尺蝶式曾飆出1分54秒77，將原先保有的全國紀錄送入歷史，這次首闖奧運，在奧運泳池畔參加100公尺、200公尺蝶式項目。
東京奧運男子200公尺蝶式項目預賽今天登場，共38名選手、分5組參賽，取16名晉級準決賽，王冠閎被排在第4組、第3水道。
王冠閎今天預賽展現強心臟，飆出1分54秒44，不但名列分組第1、預賽排名第2，還再度締造全國新猷，擊敗一票世界好手，僅遜於匈牙利選手米拉克（Kristof Milak）1分53秒58。
教練黃智勇原先設定王冠閎以1分56秒成績晉級複賽，而愛徒首秀表現，也出乎他意料，讓他開心地直呼「超水準了」。
王冠閎成為繼許志傑在2008年北京奧運後，再有台灣泳將游進奧運準決賽，若能通過明天準決賽考驗，闖進決賽，將締造歷史新頁。
黃智勇表示，世界好手可能會選擇在預賽保留實力，若要奪牌，可能得游進1分53秒內，但若王冠閎能在準決賽繼續維持預賽狀態，就有機會挺進決賽。
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