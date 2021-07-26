舉重／女神郭婞淳27日亮相 瞄準本屆東奧首金

東京奧運明天將迎來最高潮，世界排名第1的「舉重女神」郭婞淳將在台灣時間下午2時50分於舉重女子59公斤量級A組出賽，預料她可望替台灣摘下本屆東奧的首面金牌。

上屆里約奧運，郭婞淳就拿下銅牌，不過自2017年台北世界大學運動會起，她依序拿過2018雅加達－巨港亞運、亞洲舉重錦標賽、世界舉重錦標賽金牌，距舉重生涯「金滿貫」，只差最後一面奧運金牌。

自2018年亞運結束後，郭婞淳征戰所有國際賽壟斷總和金牌，也是今年東京奧運中華代表團陣中，最可靠的一面金牌。

除郭婞淳外，台灣時間下午6時50分將由陳玟卉在舉重女子64公斤量級登場，今年亞洲舉重錦標賽她曾席捲3金，不僅在國際賽場上闖出名號，也讓她取得奧運參賽門票。

除此之外，舉重女子64公斤量級3項世界保持人、中國女將鄧薇因傷並未參加今年東奧，加上北韓老早宣布退出，中華舉重代表隊總教練林敬能就預估，陳玟卉可望成為今年東京奧運的一匹大黑馬。

亞運10公尺空氣步槍混雙金牌組合林穎欣與呂紹全明天將攜手登場，一同挑戰台灣射擊在奧運的首面獎牌，而呂紹全曾放話，上屆亞運是學妹扛著他，這回換手由他來扛。

女子拳擊69公斤量級好手陳念琴明天也將披掛上陣，首役她將遭遇義大利綽號「老虎」的拳手卡里尼（Angela Carini）；稍晚隊友吳詩儀也將在女子60公斤量級登場，迎戰2019年歐洲運動會銅牌女將、瑞典好手亞歷休森（Agnes Alexiusson）。

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