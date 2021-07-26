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游泳／帥炸！最後50公尺開啟引擎 王冠閎透露預賽策略
「台灣蝶王」王冠閎在東京奧運首次下水，就在男子200公尺蝶式游出1分54秒44，預賽排名第二也打破全國紀錄，王冠閎滿意這樣的成果，回去要好好放鬆準備明天準決賽，到時「順其自然就好」。
200公尺蝶式共有38人參賽，前16名可進入準決賽，王冠閎被分配到第4組、第3水道，鳴槍下水後，王冠閎在前50公尺以25秒61排名第四，隨後逐漸加速，在最後50公尺衝上分組第一。
考量到奧運選手多半選擇保留體力在最後50公尺衝刺，王冠閎今天戰術就是用8成力跟著旁邊水道的日本好手瀨戶大也，到最後50公尺再衝刺，他說：「效果還不錯。」
預賽總計5組賽事結束，王冠閎1分54秒44排名第二，僅次於匈牙利游泳好手米拉克（Kristof Milak）的1分53秒58，米拉克也是目前世界紀錄保持人（1分50秒73）。
王冠閎表示，旁邊都是世界級選手，但沒有太注意其他人，「就是專注在自己平常練習的方式、自己的配速上。」
游出預賽第二成績，王冠閎認為不會給自己太大壓力，因為除了米拉克外，大家的成績其實都在1分54秒上下，重點是準備明天早上的準決賽，「等下先去熱身池放鬆，再跟物理治療師、教練討論一下。」
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