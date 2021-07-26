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桌球／「孤軍奮戰」為何賽程表獨漏莊智淵？網友罵爆中華奧會

聯合新聞網 / 綜合報導
莊智淵。 路透
莊智淵。 路透

此次中華代表團前進東京奧運，先是戴資穎經濟艙事件，使得負責組團作業中華奧會，受到各方指責，沒想到又再出包。原來是中華奧會臉書，每日提供中華隊出賽賽程，還製作精美的字卡圖，讓人一目瞭然，不過，昨天桌球老將莊智淵出賽，奧會預告賽程居然沒有他，不少人直到他突然出現比賽時，才知道他原來昨天要出賽。讓網友灌爆中華奧會臉書，「為何沒有莊智淵賽程表！小編滾出來面對呀！」

網友感受所有中華隊選手出賽都受重視，只有莊智淵成了一人「孤軍奮戰」，讓人覺得不捨，而莊智淵也已連贏兩場，不斷努力拚戰。而今天莊智淵出賽，其實昨天第一時間也沒有排入預告賽事之列，讓人為他感到難過。

中華奧會也是每日接受團本部的資訊，確實第一天莊智淵出賽團本部漏列，而到了第二天，團本部出了第一版本的中華隊預告表給中華奧會及媒體，也是漏列莊智淵，有可能是桌球賽程尚未出爐之緣故，但在稍晚團本部提供最後版本的中華隊出賽表，才有莊智淵的比賽時程。

中華奧會雖是陰錯陽差，接受到團本部的資訊，但由於戴資穎經濟艙事件，連帶不少民眾都對中華奧會多所苛責。

東奧中華隊 2020東京奧運

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