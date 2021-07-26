跆拳道／青春的夢想往往是不完美 劉威廷：感謝很多人的鼓勵

台灣跆拳道選手劉威廷今天在東京奧運跆拳道男子80公斤級16強賽止步，他賽後透過臉書說，青春的夢想往往是不完美，不完美結局代表還有進步空間，感謝很多人給予鼓勵和肯定。

劉威廷參加跆拳道男子80公斤級16強賽，對手為亞塞拜然選手哈切爾格尼（Milad Beigi Harchegani），最後以11比15落敗，不過，如果哈切爾格尼踢進金牌戰，劉威廷就能進入敗部復活賽，就有機會爭取銅牌，可惜哈切爾格尼在8強賽吞敗，劉威廷確定無緣獎牌。

劉威廷是彰化縣人，他的父母今天守在電視機前面，並將兒子歷年來征戰各賽事獲得獎牌放在客廳桌子，希望為兒子加油並帶來好運，對於劉威廷今天上午第一戰16強賽即落敗，劉威廷的父親劉永成說，兒子登場前看起來氣色差、黑眼圈很重，覺得臨場發揮不佳。

劉永成在兒子比賽前接受媒體聯訪表示，劉威廷比賽經驗豐富，是遇強則強、抗壓型選手，這次第二次參加奧運，期許兒子全力以赴，不留遺憾；今天也到劉家觀賽、加油的民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富說，劉威廷是很優秀的選手，可惜未發揮實力，呼籲教育部體育署後續多照顧選手，如媒合企業、教育界協助就業。

劉威廷的臉書（Facebook）粉絲專頁下午發文表示，很可惜沒辦法透過敗部復活賽，再去爭取獎牌，不過二度站上奧運殿堂，本身就不是一件簡單的事，而就比賽內容來說，也比過去更進步，不完美的結局，也代表「我們在這個量級還有更大進步空間」。

劉威廷表示，很感謝這次有很多人給予鼓勵和肯定，謝謝教練團、謝謝防護團隊、謝謝所有陪伴他成長的大家；網友紛紛留言鼓勵「一路來辛苦了，你已經很棒了」、「挑戰自己，享受運動時光」、「光站上那個舞台就值得喝采」、「你是台灣的光榮」。

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