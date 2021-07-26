快訊

東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

跆拳道／青春的夢想往往是不完美 劉威廷：感謝很多人的鼓勵

中央社 / 彰化縣26日電
劉威廷(右)。 法新社
劉威廷(右)。 法新社

台灣跆拳道選手劉威廷今天在東京奧運跆拳道男子80公斤級16強賽止步，他賽後透過臉書說，青春的夢想往往是不完美，不完美結局代表還有進步空間，感謝很多人給予鼓勵和肯定。

劉威廷參加跆拳道男子80公斤級16強賽，對手為亞塞拜然選手哈切爾格尼（Milad Beigi Harchegani），最後以11比15落敗，不過，如果哈切爾格尼踢進金牌戰，劉威廷就能進入敗部復活賽，就有機會爭取銅牌，可惜哈切爾格尼在8強賽吞敗，劉威廷確定無緣獎牌。

劉威廷是彰化縣人，他的父母今天守在電視機前面，並將兒子歷年來征戰各賽事獲得獎牌放在客廳桌子，希望為兒子加油並帶來好運，對於劉威廷今天上午第一戰16強賽即落敗，劉威廷的父親劉永成說，兒子登場前看起來氣色差、黑眼圈很重，覺得臨場發揮不佳。

劉永成在兒子比賽前接受媒體聯訪表示，劉威廷比賽經驗豐富，是遇強則強、抗壓型選手，這次第二次參加奧運，期許兒子全力以赴，不留遺憾；今天也到劉家觀賽、加油的民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富說，劉威廷是很優秀的選手，可惜未發揮實力，呼籲教育部體育署後續多照顧選手，如媒合企業、教育界協助就業。

劉威廷的臉書（Facebook）粉絲專頁下午發文表示，很可惜沒辦法透過敗部復活賽，再去爭取獎牌，不過二度站上奧運殿堂，本身就不是一件簡單的事，而就比賽內容來說，也比過去更進步，不完美的結局，也代表「我們在這個量級還有更大進步空間」。

劉威廷表示，很感謝這次有很多人給予鼓勵和肯定，謝謝教練團、謝謝防護團隊、謝謝所有陪伴他成長的大家；網友紛紛留言鼓勵「一路來辛苦了，你已經很棒了」、「挑戰自己，享受運動時光」、「光站上那個舞台就值得喝采」、「你是台灣的光榮」。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

跆拳道／10萬次踢擊！羅嘉翎透露奧運銅牌背後秘辛

跆拳道／劉威廷遇勁敵首戰落敗 父觀賽：氣色差沒發揮實力

跆拳道／16強一度領先遭逆轉 劉威廷不敵上屆奧運銅牌

跆拳道／羅嘉翎東奧摘銅 驗證她蛻變後的勳章

相關新聞

游泳／泳破全國紀錄 王冠閎預賽名列第二進準決賽

「台灣蝶王」王冠閎迎來東京奧運初體驗，在東京水上中心參加男子200公尺蝶式，游出1分54秒44的成績，超越自己保持的全國...

桌球／「孤軍奮戰」為何賽程表獨漏莊智淵？網友罵爆中華奧會

此次中華代表團前進東京奧運，先是戴資穎經濟艙事件，使得負責組團作業中華奧會，受到各方指責，沒想到又再出包。原來是中華奧會臉書，每日提供中華隊出賽賽程，還製作精美的字卡圖，讓人一目瞭然，不過，昨天桌球老

桌球／莊智淵先掉1局後輾壓對手 強勢晉級16強

40歲的台灣「桌球教父」莊智淵，在東京奧運男單場上繼續挺進，面對香港選手黃鎮廷，雖先丟掉首局，但接下來4局全面壓倒對手，...

羽球／直落二解決越南阮翠玲 戴資穎分組賽搶下2連勝

「世界球后」戴資穎今天再度亮相，在東京奧運桌球賽女單分組賽第2戰對決越南選手阮翠玲，首局一度落後對方，但小戴發揮穩健實力...

拳擊／攻擊不受裁判青睞 林郁婷誓言再起

頂著「世界球后」的頭銜，台灣拳擊好手林郁婷在東京奧運首戰不敵世錦賽金牌，下場後難掩失落情緒，不過收起淚水，她誓言：「我會...

桌球／何以攻破台灣混雙金牌組合？日媒：模擬林昀儒技術

桌球混雙排名高居世界第一的林昀儒／鄭怡靜組合昨（25）日以1：4不敵地主日本的水谷隼／伊藤美誠組，與金牌戰失之交臂。有日本媒體指出，地主隊獲勝關鍵，在於賽前對林昀儒的反手擰拉技術做反覆的模擬練習。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。