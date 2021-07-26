舉重／列B組第四 甜姐兒江念欣確定無緣獎牌

台灣舉重女將江念欣今天東京奧運舉重女子55公斤量級，抓舉81公斤、挺舉95公斤，總和以176公斤排名暫居B組第4，無緣獎牌，A組賽事將在晚間6時50分登場，屆時總排名會再變動。

「布農女孩」江念欣在國中時被舉重名師蔡溫義挖掘，曾擔任許淑淨的陪練員，還在2014年青年奧運奪金、2017年台北世大運摘銅，原本被寄予厚望，有機會在2018年雅加達亞運奪牌，但後來因車禍棄賽。

首度前進奧運殿堂，江念欣今天在東京奧運舉重女子55公斤量級上陣，3次抓舉依序舉起75公斤、78公斤、81公斤。

挺舉項目，江念欣第一次舉起95公斤後，後續挑戰100公斤、101公斤均失敗，最終以抓舉81公斤、挺舉95公斤，總和以176公斤，排名暫居B組第4。

舉重賽事分A、B組進行，A組賽事預計在晚間6時50分舉行，總排名得待A組賽事告一段落後才會底定。

江念欣。 法新社

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