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評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

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體操／戰袍親自設計！李智凱粉絲專頁透露隊服秘辛

聯合新聞網 / 綜合報導
日前我國體操男團於奧運亮相，4名國手李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然和洪源禧穿上藍色戰袍一同完成資格賽，昨日李智凱於臉書透露，其實這兩套體操服是由他們自己操刀設計，也獲得觀眾一致好評。 取自李智凱臉書
日前我國體操男團於奧運亮相，4名國手李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然和洪源禧穿上藍色戰袍一同完成資格賽，昨日李智凱於臉書透露，其實這兩套體操服是由他們自己操刀設計，也獲得觀眾一致好評。 取自李智凱臉書

日前我國體操男團於奧運亮相，4名國手李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然和洪源禧穿上藍色戰袍一同完成資格賽，昨日（25日）李智凱於臉書透露，其實這兩套體操服是由他們自己操刀設計，也獲得觀眾一致好評。

李智凱寫道，「這次2021東京奧運的戰服，是我們第一次自己做體操服。」並透露有這個想法的其實是身為學弟的蕭佑然，經過一而再再而三的修改，總算完成了兩套獨特的體操服，「沒有學弟的想法，也不會有這兩套體操服的誕生！」

另外，日前比賽中成員們也不斷將寫有「吃得苦中苦，方為人上人」字樣的黑色T恤拿至鏡頭前，這上面印的人物其實是隊友游朝偉，原本他將與成員們一同前往東京，卻因一次落地不慎，導致右膝十字韌帶斷裂無法到場，成員們也藉由這件象徵游朝偉精神T恤成功完成比賽。

李智凱在資格賽中的鞍馬項目以15.266分獨佔鰲頭，將於8月1日進軍決賽，他與隊友唐嘉鴻雙雙取得全能24強決賽門票，有機會奪得台灣史上第一面體操項目獎牌。

東奧中華隊 2020東京奧運

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