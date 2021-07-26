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評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

舉重／郭婞淳的「最大敵人」？網一致回：爭最後一塊拼圖

聯合新聞網 / 綜合報導
舉重女神郭婞淳將於27日在東奧運女子59公斤級出賽。 圖／法新社
舉重女神郭婞淳將於27日在東奧運女子59公斤級出賽。 圖／法新社

舉重女神郭婞淳將於27日在東京奧運女子59公斤級出賽，外媒也很看好她將在東奧奪金。對此，便有網友好奇發問「舉重郭婞純最大的對手是誰？」引起許多網友紛紛在貼文底下回覆。

原PO在PPT上以「舉重郭婞純最大的對手是誰」為題說明，自己日前看了郭婞淳和中國女子舉重隊員鄧薇的影片後，覺得雙方實力堅強，便好奇的發文詢問「除了中國隊以外，郭婞淳還有其他競爭對手嗎？」

此文一出，不少人便針對原PO拿鄧薇及郭婞淳的比較做出解釋，「沒有，影片裡提到的鄧薇是不同量級的」、「鄧薇64公斤量級的不能一起比」、「鄧薇因傷根本沒入選中國舉重名單內」、「不能一起比」。

其中，也有不少人點出郭婞淳最大的敵人，其實就是自己，「最怕受傷吧？還有當天身體狀況」、「最大的對手就是自己，表現穩、不要受傷就有了」、「不要失常就穩定金牌了」、「自己，爭奪最後一塊拼圖」、「自己不解釋」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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