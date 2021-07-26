舉重／郭婞淳的「最大敵人」？網一致回：爭最後一塊拼圖
舉重女神郭婞淳將於27日在東京奧運女子59公斤級出賽，外媒也很看好她將在東奧奪金。對此，便有網友好奇發問「舉重郭婞純最大的對手是誰？」引起許多網友紛紛在貼文底下回覆。
原PO在PPT上以「舉重郭婞純最大的對手是誰」為題說明，自己日前看了郭婞淳和中國女子舉重隊員鄧薇的影片後，覺得雙方實力堅強，便好奇的發文詢問「除了中國隊以外，郭婞淳還有其他競爭對手嗎？」
此文一出，不少人便針對原PO拿鄧薇及郭婞淳的比較做出解釋，「沒有，影片裡提到的鄧薇是不同量級的」、「鄧薇64公斤量級的不能一起比」、「鄧薇因傷根本沒入選中國舉重名單內」、「不能一起比」。
其中，也有不少人點出郭婞淳最大的敵人，其實就是自己，「最怕受傷吧？還有當天身體狀況」、「最大的對手就是自己，表現穩、不要受傷就有了」、「不要失常就穩定金牌了」、「自己，爭奪最後一塊拼圖」、「自己不解釋」。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言