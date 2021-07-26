拳擊／林郁婷東奧失利哽咽20秒 跌倒了會努力站起來

拳擊女子57公斤級台灣好手林郁婷里約奧運差一步踏上夢想舞台，等了5年終於踏上東京奧運，但首戰不敵對手止步，回憶這段過程哽咽20秒，「今天跌倒了，我之後會努力站起來。」

世界排名第一的拳擊女子57公斤級台灣好手林郁婷2016年錯過踏上里約奧運的夢想舞台，2018年在印尼雅加達亞運拿下拳擊女子51公斤量級銅牌，接下來轉戰女子57公斤量級，2年內連跳5級，順利拿下東京奧運門票，沒想到奧運又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期。

經過5年的期盼，林郁婷今天真正踏上東京奧運舞台，但16強首戰對手就不好惹，碰上2019年世錦賽金牌選手、菲律賓籍的皮特西歐（Nesthy Petecio）。

皮特西歐身高相對不高，在防守上有優勢、難以打中要害，林郁婷透露，賽前已做過蠻多技擊策略情蒐，比賽中也有做出來，但沒辦法受到裁判青睞，輸掉比賽只能說技不如人。

林郁婷也提到，因為疫情影響，這一年當中充滿蠻多變數，也可能是這一年的時間，對手有針對自己的技戰術強化、策略模擬，「這當中對手成長比較多，就是我做的努力不夠、不如對手。」

回顧從錯過里約奧運到今天踏上東京奧運的這段路，林郁婷受訪時一度哽咽、約20秒的時間情緒難以平復，說不出話來、眼眶泛淚，等了5年的奧運，多了1年的準備時間，沒有讓自己成長比較多，不能笑著站到最後，是比較可惜的地方，「今天自己跌倒了、摔跤了，我之後會努力站起來」。

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