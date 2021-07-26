柔道／連珍羚東奧爆冷出局 連父：你盡力了、辛苦了

台灣「柔道女王」連珍羚今天出戰東京奧運女子57公斤級16強淘汰賽，最後吞3指導落敗，爆冷出局。連珍羚的警察父親連金河心疼地隔空替女兒加油打氣，「你盡力了」「辛苦了」。

連金河現任新北市政府警察局訓練科長，他接受中央社記者電訪時直呼，「很嘔啊，看比賽時就覺得很嘔啊」，他認為裁判3次指導中，前2次「很奇怪」，例如明明是在攻擊，裁判卻認定是假意攻擊，讓人不服氣，未免太主觀了。

談到女兒旅日多年，連金河原本氣憤的語氣頓時柔和了起來，尤其連珍羚當年才大二，一句日語都不會說，為了學習更強的技術，毅然決然背著一個包包到日本闖天下，「捨不得啊，當然捨不得，真的非常辛苦」。

連金河透露，連珍羚原本不參加這屆奧運，「她33歲已經超齡了」，但在上屆里約奧運與獎牌擦身而過，連珍羚心有不甘，決定再拼戰一次。

面對比賽結果，他也隔空向女兒喊話：「你已經盡力了」、「不是你的錯」，這幾年來的成績很漂亮，表現非常好，大家有目共睹，「辛苦了」。

謝金河笑說，他私心希望女兒接下來可以回台灣，不過她若選擇留在日本，也可以有很好發展；日本是傳統柔道大國，連珍羚不但進入僅有4隊的日本女子職業隊，「她還是隊長呢」，言談間滿溢著對女兒的驕傲。

33歲的連珍羚在2008年獲得赴日留學機會，在日本接受完整柔道訓練，並成為東京山梨學院史上第一個柔道隊外籍隊長。連珍羚在2014年成為台灣柔壇第一個旅日職業選手，並在2015年成為台灣柔道史上的第一面國際柔道大獎賽金牌得主。

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