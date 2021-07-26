羽球／戴資穎15年前許願打到奧運 吳宗憲盼奪金請她吃飯

27歲世界羽球球后戴資穎出征東京奧運，被視為奪金熱門。日前有網友找出戴資穎15年前上吳宗憲主持節目喊出「打到奧運」的稚嫩模樣，讓吳宗憲開心為她打氣，拿金牌請她吃飯。

2007年，國小六年級、12歲的戴資穎以「全台最年輕羽球甲組選手」的身分，登上吳宗憲主持的綜藝節目「我猜我猜我猜猜猜」，模樣陽光青澀。8歲開始打球的戴資穎，當時羽球資歷才4年，被問到羽球生涯最終目標，年輕的戴資穎在節目霸氣喊話，要打到奧運。

如今，22歲時就已拿到世界排名第一的戴資穎，成為台灣首位在羽球女單排名世界第一的運動員，也已三度征戰奧運，被視為2020東京奧運羽球女子單打金牌大熱門。

日前戴資穎搭高鐵時巧遇吳宗憲，兩人開心合影留念，她也在社群平台笑道：「15年後的我，還有機會在高鐵上遇到憲哥，而憲哥居然還記得我（希望不是因為我鞋子掉了）」，因為當時「我猜我猜我猜猜猜」錄影時，吳宗憲突發奇想要求做彈跳動作，沒想到這一跳，鞋子竟然飛到後方，讓戴資穎依舊印象深刻，直呼「現在想起來好囧喔！誰沒有過去」。

主持人吳宗憲今天和中央社記者分享，對於12歲的小戴資穎，依然很有印象，「好可愛的一個小女生，現在也亭亭玉立了，甚至可以揚名國際、為國爭光，真的是讓我們非常非常的與有榮焉」，吳宗憲也承諾，如果戴資穎拿奧運金牌回來，一定要請她吃飯，祝福小戴在奧運打出好成績。

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