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桌球／何以攻破台灣混雙金牌組合？日媒：模擬林昀儒技術

聯合新聞網 / 綜合報導
日本組合賽前特別模擬林昀儒(後排左)的反手擰拉進行特訓。 法新社
日本組合賽前特別模擬林昀儒(後排左)的反手擰拉進行特訓。 法新社

桌球混雙排名高居世界第一的林昀儒鄭怡靜組合昨（25）日以1：4不敵地主日本的水谷隼／伊藤美誠組，與金牌戰失之交臂。有日本媒體指出，地主隊獲勝關鍵，在於賽前對林昀儒的反手擰拉技術做反覆的模擬練習。

昨日的比賽中，林昀儒確實拿出了擅長的反手擰拉技術，雖然伊藤美誠在比賽之初難以應付，但到了第3局也逐漸掌握節奏，並帶起反攻。

日媒透露，地主隊特別對台灣好手林昀儒做了賽前操演，了解他最拿手的反手擰拉技術，並邀請候補選手宇田幸矢作模擬練習。伊藤美誠表示：「賽前宇田選手針對反手擰球替我們做了反覆練習，他的反手擰球有力量，和林昀儒的擊球相似，讓我們能在實戰中做出及時的反應。」

東奧中華隊 2020東京奧運 林昀儒 鄭怡靜 桌球

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